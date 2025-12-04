Busca, il Natale prende il via domenica 14 dicembre con il Mercatino e intrattenimenti per tutta la giornata

Domenica 14 dicembre Busca si veste di festa e accende lo spirito natalizio con il Mercatino cittadino, un appuntamento che unisce commercio locale, intrattenimento e condivisione comunitaria. L'evento, articolato lungo l'intera giornata dalle 9.00 alle 18.00, trasforma il centro città in un palcoscenico di opportunità per cittadini e visitatori.

«Sono tanti i motivi per passare una domenica a Busca all'insegna del Natale» invitano il sindaco e l'amministrazione comunale. «Il Mercatino è un momento importante dello shopping e del commercio di prossimità, ma anche per le associazioni e gli enti del territorio, per tutti i cittadini e per i tanti che ci raggiungono anche da fuori».

Con i negozi del centro aperti per l'intera giornata, il Mercatino rappresenta un'occasione concreta per scoprire e supportare le realtà commerciali locali, in un momento dove il commercio di prossimità ritrova tutto il suo valore.

La proposta è variegata e pensata per tutta la famiglia. Oltre alle opportunità di shopping, la giornata si anima con momenti dedicati ai bambini, spettacoli, visite guidate e proposte gastronomiche curate da diverse associazioni ed enti del territorio, coordonate dalla Fondazione Amleto Bertoni.

Un'occasione per curiosare, scoprire le attrazioni della città e immergersi nell'atmosfera natalizia, con l'intera comunità invitata a partecipare a questa festa che celebra il territorio e la sua vitalità.