Il “Rotary Club Cuneo 1925” festeggia un secolo di vita tra valori condivisi, progetti e storia

Il suono solenne della campana rotariana ha svelato il cuore che pulsa da un secolo nel “Rotary Club Cuneo 1925”.

Sabato 18 ottobre, al Teatro Toselli di Cuneo, Daniel Gallina, Presidente del sodalizio, ha fatto risuonare la campana del Centenario, simbolo dei primi 14 Club nati in Italia.

La campana ha segnato l’inizio di una celebrazione straordinaria: i cento anni di storia del sodalizio cuneese, un traguardo che non è solo una data, ma una storia viva fatta di amicizia, servizio al prossimo, già proiettata verso il futuro.

(Il presidente Rotary Cuneo Daniel Gallina con la Campana del Centenario)

All’apertura della cerimonia, la socia Gabriella Giordano, in veste di presentatrice, ha accolto il pubblico con parole appassionate, presentando il programma e introducendo il presidente Daniel Gallina che ha raccontato le radici profonde del Club di Cuneo, la fondazione avvenuta nel 1925 grazie alla lungimiranza di Luigi Burgo e di un gruppo di imprenditori, professionisti e commercianti locali.

(Gabriella Giordano)

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DANIEL GALLINA

“Cent’anni fa - ha raccontato Gallina con voce carica di emozione - un piccolo gruppo di persone, mosse da amicizia e desiderio di fare del bene, ha creato un sodalizio che, fin da subito, ha rappresentato un punto di riferimento per la città e il territorio. I nostri pionieri avevano chiaro un concetto semplice e potente: unire competenze, visioni e cuori per servire la comunità”.

Gallina ha poi ricordato la fusione con il Rotary Cuneo - Alpi del Mare, nata dalla volontà di consolidare amicizie, radici comuni e progetti condivisi: “Non c’erano più due Club. C’era un solo Rotary Club Cuneo 1925. Una ruota che continua a girare, portando avanti amicizia, servizio e spirito rotariano. E tra cento anni, si celebreranno i 200 anni di questa storia straordinaria”.

(Il presidente Daniel Gallina, il governatore del distretto 2032 Luigi Gentile e il past president Luigi Fontana)

Hanno fatto seguito al saluto del presidente e di altre autorità rotariane, tra cui il Governatore del Distretto 2032, Luigi Gentile, i saluti istituzionali dell’assessore regionale Marco Gallo, del Presidente della Provincia Luca Robaldo e del vicesindaco di Cuneo Luca Serale.

(L’assessore regionale Marco Gallo)

LE CARTOLINE CON L’ANNULLO FILATELICO E IL VIDEO CHE LE MOSTRA

Il pomeriggio è proseguito con la proiezione di un video molto toccante realizzato da Denise Lupani, che ha mostrato in un montaggio le cartoline e fotografie storiche, raccontando tre grandi temi dell’azione rotariana: Salute, Pace e Servizio alla comunità.

Le cartoline celebrative erano disponibili gratuitamente all’ingresso del Teatro Toselli e potevano essere annullate con un timbro filatelico speciale, reso possibile grazie all’organizzazione e alla cura nella ricerca delle immagini dell’epoca da parte di Manuela Vico. Progettato dalla socia Denise Lupani e realizzato dalle Poste Italiane.

(Annullo filatelico delle antiche cartoline del Rotary di Cuneo)

Il timbro sintetizza i tre temi fondamentali del centenario del Rotary Club Cuneo 1925 e riporta la data dell’evento, 18 ottobre. Applicabile solo su cartoline con francobollo, ogni annullo ha trasformato la cartolina in un prezioso oggetto da collezione.

Il servizio resterà disponibile fino a metà dicembre presso la Posta Centrale di via Bonelli a Cuneo, dopodiché il timbro sarà conservato al Museo storico della Comunicazione di Roma.

(Cartoline sulla storia del Rotary)

Un momento speciale e toccante è stato dedicato alla poesia: le giovani Emilie Revello e Camilla Stoffa, studentesse dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Dalmazzo, hanno portato sul palco le loro opere in versi: ‘Cent minutes que j’ai abandonné’ ed ‘Cent minutes’, interpretate con intensità da Chiara Pasetti, che ha trasformato le parole scritte in pura emozione.





(Le studentesse Emilie Revello e Camilla Stoffa autrici delle poesie)

Il pubblico ha potuto sentire la voce delle due giovani come un ponte tra passato e futuro, tra i valori centenari del Rotary e le nuove generazioni.

(La platea)

IL PROFESSOR ALDO ALESSANDRO MOLA HA NARRATO LA MEMORIA DI UN SECOLO

La platea è rimasta rapita dall’intervento del professor Aldo Alessandro Mola, socio onorario e storico del Club, che ha dialogato con il presidente Daniel Gallina e con gli altri soci presenti sul palco: il Past President Luigi Fontana, Adriano Spada, Luigi Salvatico e Patricia Indemini.

(Il professor Aldo Alessandro Mola)

“Il Rotary Club Cuneo nasce nel 1925 - ha raccontato Mola - con l’energia di un gruppo di uomini e donne che desideravano unire amicizia e servizio. Il Club affrontò periodi difficili: nel 1938 le adunanze furono sospese per evitare lo scioglimento coatto durante il regime, ma la rinascita nel 1946 fu straordinaria. In questi ottant’anni di nuova vita, il Club ha portato avanti servizi sociali, sanitari e culturali che hanno migliorato concretamente la vita delle persone”.

Il professor Mola ha poi ricordato momenti di storia viva e alcune curiosità: “Il mio primo incontro con il Rotary risale al 1962, alla cena natalizia in cui furono premiati studenti eccellenti delle scuole superiori di Cuneo. Fu allora che compresi come questo sodalizio non fosse solo un gruppo di professionisti, ma una comunità che creava opportunità per i giovani e li accompagnava nella crescita. Negli anni successivi, il Club ha contribuito a fondare altri Club nel territorio, creando una rete che si estende da Saluzzo a Mondovì, Alba, Bra, Savigliano, fino al secondo Club di Cuneo, Alpi del Mare, oggi fuso nell’attuale Rotary Club Cuneo 1925”.

(Conferenza sulla storia del Rotary Cuneo)

“I soci del periodo prebellico e dei primi decenni postbellici erano espressione di un mondo lontano dal nostro, - ha continuato Mola. - Giovinezza e anzianità avevano altre misure, la guerra segnava profondamente le vite, eppure il senso del servizio e della comunità era già radicato. L’attenzione per la persona e per il territorio era concreta: dai grandi progetti internazionali ai 'service' locali, come la fontana in corso Nizza realizzata insieme a Maurizio Schininà, un’opera che ancora oggi rappresenta la nostra presenza nella città”.

Altra opera realizzata in città è stata la piantumazione di alberi in tutto il corso Brunet, sotto la presidenza dell’avvocato Gianmaria Dalmasso nell’anno 2019.

Mola ha infine sottolineato i legami storici e attuali con la famiglia reale, ricordando i soci onorari Umberto di Savoia e attualmente la Principessa Maria Gabriella di Savoia, il cui messaggio è stato letto dal presidente Gallina. “Questa presenza – conclude Mola - testimonia l’importanza e la reputazione del Club nel corso del tempo, un faro che illumina non solo Cuneo, ma tutto il territorio”.

Nel suo libro: ‘Cento anni di Rotary Club in Cuneo, 1925-2025’ pubblicato dall'Editore Nino Aragno, il professor Mola parla delle figure rotariane di spicco, oltre al fondatore, Luigi Burgo, a Marco Cassin, deputato e maggiorente della Comunità israelitica, ad Antonio Bassignano, sindaco di Cuneo, e a Marcello Soleri, ministro nel 1922 e nel 1944-1945, vanno ricordati quali modelli insigni Pier Giovanni Bordiga, ingegnere elettrotecnico come Burgo, e Franco Pejrone.

Il volume è arricchito da appendici su ‘La Donazione virtuosa missione del Rotary’ (di Luigi Salvatico), i services in Ucraina e il Premio Poetico Transfrontaliero Inter Alpes (Manuela Vico), il dono di un manoscritto di Giuseppe Mazzini (Giuseppe Tardivo), il Museo diffuso per il Cuneese, la medicina digitale per la prevenzione e la cura delle malattie (Luigi Fontana) e ‘I giovani e il Rotary, o meglio i giovani nel Rotary ‘ (Patricia Indemini e Michele Mestriner).

(Erika Demaria, Nives Forza, Daniel Gallina, Denise Lupani, Maria Gabriella Olivero, Patricia Indemini)

L’EDITORE NINO ARAGNO E LA SAGGISTA CHIARA PASETTI

L’editore Nino Aragno, insieme alla drammaturga e saggista Chiara Pasetti, hanno dato voce alla letteratura. La Dottressa Chiara Pasetti ha letto due poesie di Montale ed in seguito le opere in versi premiate delle studentesse Emilie Revello e Camilla Stoffa, un momento che ha unito il valore della scrittura, dell’interpretazione e della memoria storica, rendendo la celebrazione ancora più viva e partecipata.

(L'editore Nino Aragno)

(La saggista e drammaturga Chiara Pasetti)

MESSAGGI E SALUTI DELLE AUTORITÀ

Tra i video messaggi ricevuti, anche quello di Francesco Arezzo, presidente, Rotary International 2025/2026

“È con grande orgoglio e ammirazione – ha detto Arezzo - che mi congratulo con il Rotary Club di Cuneo 1925 per il suo centenario. Avete incarnato il vero spirito del Rotary, creando opportunità di service e lasciando un’eredità di impatto significativo. Non dimenticate mai che abbiamo il potere di creare cambiamenti duraturi nel mondo quando siamo uniti per fare del bene.”

(Francesco Arezzo presidente Rotary International 2025-2026)

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, anche lui in un messaggio video, ha affermato: “I cent’anni del Rotary Cuneo testimoniano la grande costanza e il lavoro che il Club ha svolto per la comunità cuneese. Un impegno encomiabile, che si è esteso anche al territorio attraverso i Club satellite e le iniziative con i giovani”.

(Il presidente della Provincia Luca Robaldo

I Soci del Rotary Club Cuneo 1925 ringraziano: “I soci onorari Aldo Mola, e Giuseppe Tardivo, i soci Luigi Salvatico, Patricia Indemini, il past president Luigi Fontana, il presidente Daniel Gallina, che con la sua decisione, la sua forza e il suo grande carisma sa gestire ogni situazione con attenzione e competenza, chi ha seguito con dedizione l’organizzazione in ogni fase. Così come il segretario Salvatore Linguanti, il Prefetto Michele Mestriner, che insieme al Vice Corrado Dogliani hanno gestito con cura gli ospiti. Inoltre i soci Denise Lupani, e Manuela Vico per l’annullo filatelico condotto in modo impeccabile. Un ringraziamento va anche ad Alberto Peluttiero, Manuel Giraudo, Luca Bongioanni, Maria Gabriella Olivero, Nives Forza, che non si sono mai tirati indietro di fronte a nessun lavoro e per concludere ai ragazzi del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda che con la presidente Sofia Camisassi si sono occupati dell’accoglienza.

CONCERTO DELL’ORCHESTRA ‘BRUNI’ DI CUNEO E CENA DI GALA

Il pomeriggio si è concluso con il concerto dell’Orchestra Bartolomeo Bruni, diretta dal maestro Bruno Raspini, che ha regalato al pubblico un repertorio di alto livello, suggellando il centenario con arte e musica.

(L'Orchestra Bartolomeo Bruni)

La festa del centenario del Rotary Club Cuneo 1925 è poi entrata nel vivo con la cena di gala, grande momento conviviale, come dettato dallo spirito rotariano, che si è tenuta al Filatoio di Caraglio.

Durante la serata sono stati conferiti due riconoscimenti ‘Paul Harris’ per il grande impegno nel Club al professor Aldo Alessandro Mola ed a Gabriella Giordano.

(Il Governatore Luigi Gentile, Gabriella Giordano, Aldo Alessandro Mola e Luigi Fontana)

L’intrattenimento musicale alla cena di gala è stato affidato ai musicisti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

(Delegazione Rotary alla Cena di Gala)

I 102 SOCI DEL “ROTARY CLUB CUNEO 1925”

Roberta Aimar

Ernesto Algranati

Enrico Anghilante

Nino Aragno

Mariagrazia Araniti

Vilma Anaudo

Chiara Bardini

Luigi Bardini

Alessandro Battaglia

Chiara Bergese

Michele Bertero

Sebastiano Bertero

Alessia Bertolotto

Luca Bessone

Edoardo Biella

Filippo Maria Bistolfi

Luca Bongioanni

Gianluigi Bossi

Gaspare Brero

Marcello Buri

Elio Capello

Antonio Carbonelli

Silvia Cavallero

Maria Luisa Cavallo

Marco Caviglioli

Giuliana Cirio

Federica Cravero

Nicola Corino

Diego D’Amato

Gianmaria Dalmasso

Alois Dalmasso Di Garzegna

Gian Paolo Damilano

Valerio Del Bono

Vincenzo Della Monica

Marco Luca Demarchi

Corrado Dogliani

Lorenzo Durando

Alessandro Dutto

Patrizia Fanizza

Umberto Fino

Luigi Fontana

Carlo Fornaseri

Nives Forza

Giulio Fraternali Orcioni

Gianmarco Froni

Giacomo Luigi Gaiotti

Andrea Galleani D’Agliano

Daniel Gallina

Serena Garelli

Enzo Giletta

Dario Giordano

Gabriella Giordano

Manuel Giraudo

Claudio Grossi

Maurizio Grosso

Donatella Gulì

Patricia Enrica Indemini

Cristiano Isnardi

Giuseppe Lauria

Paolo Lavazza

Alessandro Leone

Salvatore Linguanti

Denise Lupani

Aldo Manca

Clara Martini

Michele Mestriner

Gianfranco Mondino

Elio Nasetta

Filippo Neri

Paolo Noceti

Claudio Novali

Luigi Olivero

Maria Gabriella Olivero

Pier Giorgio Olivero

Erio Paoletto

Maria Cristina Pasi

Vitale Pasquale

Angelo Pellegrino

Carlo Pellegrino

Giorgia Pellegrino

Alberto Peluttiero

Barbara Pilepich

Lucio Piovani

Mauro Piovano

Riccardo Preve

Massimo Riorda

Stefano Riorda

Giovanni Andrea Risso

Piergiorgio Roddolo

Simone Rossi

Davide Rosso

Fabrizio Saglietto

Elena Salvatico

Luigi Salvatico

Monica Soave

Adriano Spada

Ferdinando Tempesti

Roberto Tomatis

Marco Turco

Enrico Vegezzi Bossi

Manuela Vico

Gustavo Witzel

GLI 8 SOCI ONORARI

Giovanna Baraldi

Maria Gabriella Di Savoia

Luca Favretto

Luigi Guidobono Cavalchini

Aldo Alessandro Mola

Giovanni Quaglia

Romain Rainero

Giuseppe Tardivo

GLI OSPITI ILLUSTRI

Numerosi e illustri ospiti hanno impreziosito la serata con la loro presenza, tra rappresentanti delle istituzioni civili e militari, del mondo culturale e di diversi club rotariani italiani e stranieri.

Tra le autorità presenti:

Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo, e Luca Serale, Vice Sindaco;

Paola Falco, Sindaca di Caraglio;

Colonnello Marco Piras, Comandante Provinciale dei Carabinieri, insieme al Tenente Colonnello Daniele Riva ed al Tenente Colonnello Claudio Caramia del 2° Reggimento Alpini di Cuneo;

Presenti anche numerosi rappresentanti di club rotariani italiani e internazionali, tra cui:

Luigi Gentile, Governatore Distretto 2032 , Enrica Culasso, Assistente del Governatore (Gruppo Monviso);

Rappresentanti dei Rotary Club di Monaco, Barcelonnette, Savigliano, Alba, Torino Palazzo Reale e una delegazione del Rotary Club di Istanbul Ömerli (Distretto 2420, Turchia).