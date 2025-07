Coppa Italia Skiroll 2025: nel fine settimana doppio appuntamento in Valle Pesio

Lo Sci Club Valle Pesio, con l’approvazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), questo fine settimana organizza due importanti appuntamenti validi per la Coppa Italia Skiroll 2025, al Centro Sportivo Marguareis in Frazione San Bartolomeo 202 a Chiusa di Pesio.

Sabato 26 luglio, con inizio alle 17, si svolgerà la gara sprint in tecnica libera, valida come 5ª tappa della Coppa Italia Skiroll 2025. Domenica 27 luglio, alle 9:30, sarà la volta della gara individuale in tecnica libera, valida come 6ª tappa della Coppa Italia Skiroll 2025.

Le premiazioni si terranno al Centro Sportivo Marguareis nei seguenti orari:

Sabato 26 luglio, alle 19 – premiazioni della gara sprint

Domenica 27 luglio, alle 12:30 – premiazioni della gara individuale

Per quanto riguarda la gara sprint, verranno premiati tutti gli atleti della categoria Giovanissimi e i primi quattro classificati di ciascuna categoria (Children, Giovani, Assoluta maschile e femminile e Master MBM‐MCM).

Per la gara individuale, verranno premiati tutti gli atleti delle categorie U10 e U12 e i primi cinque classificati delle seguenti categorie: U14, U16, U18, U20 e assoluta maschili e femminili e le categorie master M2 (1980 ‐ 1971), M3 (1970 ‐ 1961), M4 (1960 – 1956), M5 (1955 e precedenti) F2 (1980 ‐ 1971), F3‐F4 (1970 e precedenti).

A tutti gli atleti che porteranno a termine entrambe le gare (sprint e individuale) verrà consegnata in omaggio una maglietta tecnica.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino lo spettacolo dello skiroll e sostenere i protagonisti di una disciplina in continua crescita. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di sport e alla cittadinanza, per una emozionante due giorni nel cuore della Valle Pesio.