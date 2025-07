Origine in etichetta, Coldiretti Cuneo: una firma per la verità nel piatto, nel rispetto di chi produce e consuma

Continua in tutta la provincia di Cuneo la raccolta firme #NoFakeInItaly promossa da Coldiretti a tutela della salute dei cittadini e del reddito degli agricoltori, per una legge europea che renda obbligatoria l’indicazione dell’origine delle materie prime su tutti i prodotti alimentari in vendita nell’UE.

Sabato 26 luglio Coldiretti Cuneo ha in programma una speciale giornata di mobilitazione, in collaborazione con la rete di supermercati PrestoFresco, con punti di raccolta firme attivi dalle ore 8.30 alle 12.30 in diversi comuni della Granda. L’iniziativa sarà replicata sabato 30 agosto.

"L’obiettivo – spiega Coldiretti Cuneo – è duplice: difendere il diritto dei consumatori a una corretta informazione e tutelare la competitività delle nostre aziende agricole, costrette a fronteggiare la concorrenza sleale di prodotti stranieri spacciati per italiani, che spesso non rispettano gli stessi standard in tema di sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e diritti dei lavoratori."

“Quella per l’etichettatura d’origine è una battaglia di trasparenza e responsabilità che coinvolge tutti i cittadini, a tutela della salute, dell’agricoltura, del Made in Italy – afferma Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo. – Chiediamo chiarezza e verità nel piatto, chiediamo valorizzazione della filiera agroalimentare locale, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. È tempo che l’Europa ci ascolti”.

La sinergia di Coldiretti Cuneo con PrestoFresco, realtà della grande distribuzione organizzata radicata nel territorio e vicina ai consumatori, nasce dalla volontà condivisa di promuovere una cultura del cibo consapevole e responsabile. Una sinergia di lunga data che unisce l’organizzazione agricola e la catena di supermercati grazie ad accordi di filiera mirati alla valorizzazione delle produzioni locali.

“Invitiamo i cittadini, sempre più attenti alla qualità del cibo che portano in tavola, ad aderire numerosi all’iniziativa – aggiunge il direttore della Coldiretti cuneese, Francesco Goffredo – per dire stop all’invasione di prodotti realizzati con materie prime straniere ma camuffati per italiani solo perché l’ultima trasformazione, anche minima, è avvenuta in Italia”.

Di seguito i punti di raccolta firme della provincia in cui, questo sabato, sarà possibile firmare la petizione:

· PrestoFresco di Alba in corso Langhe, 65/A

· PrestoFresco di Beinette in via Martiri, 39

· PrestoFresco di Bra in via Adua, 10

· PrestoFresco di Centallo in via Marconi, 41

· Punto raccolta a Ceva in piazza Cappuccini

· PrestoFresco di Cuneo in via Luigi Teresio Cavallo, 7

· Punto raccolta a Mondovì in via Biglia, 5 (fronte ufficio Coldiretti)

· PrestoFresco di Paesana in regione Rancosta, 10

· PrestoFresco di Racconigi in corso Regina Elena, 1bis

· PrestoFresco di Revello in via Envie, 35

La raccolta firme prosegue anche nei mercati Campagna Amica, negli agriturismi Campagna Amica Terranostra, oltre che nei mercati cittadini e in tutti gli uffici Coldiretti.