Il Comune di Mondovì dovrà sostenere le spese di manutenzione di strade e piazze a Mondovicino

Da oggi il Comune di Mondovì dovrà occuparsi della manutenzione di diverse aree nella zona di Mondovicino: bitumatura delle strade, segnaletica, manutenzione del verde, sgombero neve e del sottopasso che porta all'autostrada, oltre all'illuminazione, che dovrà essere trasformata da alogena a led, come è stato in altre zone della Città.

"Non credo che Mondovicino sia il male, come invece alcuni pensano - ha detto il sindaco, Luca Robaldo, nel corso della comunicazioni in apertura del consiglio comunale che si è riunito ieri sera, giovedì 24 luglio, in forma itinerante nell'atrio dell'ex Palazzo dei Gesuiti -. Credo che nel 2007 e prima ancora il mondo fosse diverso e che oggi il panorama sia totalmente cambiato: Amazon non c'era, oggi c'è, per dirne una, ma oggi siamo chiamati a fare i conti con la scadenza di una convenzione che era stata stipulata allora".

Così il primo cittadino ha condiviso con i consiglieri alcuni aspetti della convenzione che - ormai oltre dieci anni fa - erano state stipulate con la proprietà dell'outlet. Ora, il Comune dovrà farsi carico della manutenzione di alcune piazze, strade e rotatorie di quello che, a tutti gli effetti, è diventato un nuovo rione cittadino. Si parla di circa 40mila euro all'anno che graveranno sulle casse comunali.

"Mondovicino - ha spiegato il sindaco - ha generato dal 2007 al giugno di quest'anno, per IMU e Tasi, oltre 5 milioni di euro e ha contribuito alla promozione di alcuni eventi in Città, dando lavoro a circa 700- 800 e versando un contributo annuale per la promozione turistica. Ci tengo però a precisare - anche in risposta a molte delle voci che ogni tanto si sentono in giro - che ad esempio la convenzione stipulata impegna il Comune a mantenere tutti i parcheggi nell'outlet gratuiti. Chiedo quindi a tutti i consiglieri di aiutarmi a spiegare ai cittadini tutta questa situazione. Con la proprietà c’è un confronto e un dialogo aperto e costruttivo, confidiamo di poter continuare in questo senso".