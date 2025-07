Nuova auto in dotazione alla Polizia locale di Paesana: un fuoristrada a trazione integrale, che va a sostituire la precedente datata 2011

Nella giornata di ieri, giovedì 24 luglio, davanti al Municipio di Paesana, è stata ufficialmente consegnata la nuova auto di servizio destinata agli operatori dell’Ufficio Polizia locale: si tratta di un Suzuki Vitara, mezzo fuoristrada a trazione integrale, che prende il posto della ormai obsoleta Fiat Punto, acquistata nel 2011 dal Comune e non più conforme agli standard regionali in materia di livrea istituzionale.

La nuova autovettura è stata acquistata dall’Unione montana dei Comuni del Monviso, cui fa capo il Servizio di Polizia locale guidato dal vice commissario Davide Domenico Barra, e formalmente destinata all’Ufficio Polizia locale del Comune di Paesana.

“Finalmente riusciamo ad intervenire ammodernando il parco mezzi della nostra Polizia locale. – commenta Emanuele Vaudano, sindaco di Paesana e presidente dell’Unione montana dei Comuni del Monviso – Desidero ringraziare la Giunta dell’Unione, che si è dimostrata sensibile alle nostre necessità”.

Per l’acquisto del veicolo sono stati utilizzati i proventi derivanti dai verbali di infrazione al Codice della Strada.

È lo stesso Codice, infatti, a stabilire in modo molto articolato come debbano essere spesi dagli Enti i soldi delle sanzioni pecuniarie, specialmente quelle per la violazione dell’articolo 142 (eccesso di velocità).

Nello specifico, l’utilizzo dei proventi del Codice della Strada è stato incastonato nel “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni” e dell’acquisto di automezzi e attrezzature”.

Nel rispetto della normativa, l’Unione ha destinato per l’acquisto della nuova vettura e per il successivo allestimento 38.832,60 euro.

L’Unione Monviso si è affidata nell’iter all’Officina Ferraris Ragionier Giuseppe di Romagnano Sesia, in provincia di Novara, che ha fornito il mezzo e lo ha allestito nei minimi particolari.

“Si tratta di un importante passo avanti per il Servizio Polizia locale – commenta il vice commissario Barra – dal momento che il veicolo precedentemente in dotazione all’ufficio di Paesana era ormai vetusto e non più adeguato alle attuali necessità. Ringrazio il fornitore, l’Ispettore della Polizia locale Nicolò Bertola per il costante interessamento e l’impegno profuso per raggiungere l’obiettivo e la Giunta dell’Unione montana dei Comuni del Monviso”.

Il nuovo veicolo, immatricolato con targhe speciali ad uso Polizia locale, oltre alla nuova livrea istituzionale regionale, è dotato di dispositivi luminosi di ultima generazione a led, per una maggiore sicurezza degli operatori in servizio, di dispositivi acustici, di un vano baule allestito con ripiano scrittorio da utilizzarsi sulle attività su strada e con un impianto elettrico che comprende luci di servizio, prese di corrente a 12 e 220 Volt per la ricarica di dispositivi come tablet e PC portatili anche durante le attività sul territorio.

“Per l’allestimento del nuovo automezzo – spiega l’ispettore Bertola – ci siamo basati sostanzialmente sul capitolato tecnico della Regione Piemonte attualmente in vigore, sulle esigenze del servizio maturate negli anni e, ultimo ma non per ordine di importanza, sulla disponibilità e professionalità dell’Officina Ferraris Ragionier Giuseppe, che ringraziamo. Il nuovo automezzo ora in dotazione andrà sicuramente ad aumentare gli standard, non solo in termini di qualità del lavoro ma soprattutto in termini di sicurezza per gli operatori”.