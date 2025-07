Investita a Madonna dell'Olmo: ferita grave, trasportata in codice rosso all'ospedale di Cuneo

Incidente intorno alle 16.30 di oggi in via Torino a Cuneo, a Madonna dell'Olmo. Investita una donna. Ferita gravemente è stata presa in carico dagli operatori sanitari del 118 e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cuneo .



Sul posto i vigili del fuoco e la municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Si segnalano lunghe code e rallentamenti in entrata e uscita da Cuneo.