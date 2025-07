Volley: il VBC Mondovì sta completando il roster per il prossimo campionato di Serie B

Regolarmente effettuato il deposito di tutta la documentazione necessaria per l’ iscrizione sia della squadra maggiore al Campionato Nazionale di serie B maschile che della squadra cadetta per il Campionato Regionale di Serie D, la dirigenza del VBC MONDOVI’ sta ora lavorando con grande intensità per la definizione degli organici dei vari gruppi in vista della stagione 2025/2026 (infatti i monregalesi, oltre che in Serie B e in Serie D, saranno sicuramente al via nei Campionati giovanili U.17, U.15 e U.13).

Il Campionato di Serie B prenderà il via nel week-end dell’ 11-12 ottobre 2025 e terminerà nel week-end del 9-10 maggio 2026; dal 23 dicembre al 6 gennaio verrà osservata la consueta sosta natalizia, mentre dal 19 gennaio al 1 febbraio ci sarà la sosta per la prima fase di Coppa Italia e dal 3 al 4 aprile, in concomitanza con la sosta per la Pasqua, si disputerà la Final Four di Coppa Italia.

Al termine della regular season si disputeranno i play-off che daranno diritto a 6 promozioni in Serie A3, mentre retrocederanno in serie C Regionale l’ undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattordicesima classificata di ciascun girone. Qualora tra la decima e l’ undicesima classificata vi sia un distacco di 2 o meno punti si disputeranno fra queste due compagini i play-out per decidere la quarta formazione retrocessa. I monregalesi sono stati inseriti nel girone A insieme alle altre piemontesi Novi, S. Mauro Torino, Parella Torino e Valli di Lanzo, alle liguri Albisola e La Spezia, alle lombarde Garlasco, Saronno, Malnate, Caronno, Brugherio, Limbiate e Mozzate. In girone si presente particolarmente difficile e livellato verso l’ alto, con numerose squadre costruite per fare bene e puntare alla promozione in A3.

Alla guida tecnica della formazione monregalese ci sarà la new entry Vittorio Bertini, che andrà a sostituire Massimo Bovolo, che ha deciso di non continuare ad allenare a causa di impegni lavorativi e familiari sempre più gravosi. Il VBC MONDOVI’ comunque potrà continuare ad usufruire dell’ esperienza e delle conoscenze tecniche di Bovolo, il quale resterà all’ interno della Società con mansioni dirigenziali nuove, che verranno definite nei prossimi giorni. Come aiuto di Bertini ci sarà Matteo Brignone, che si occuperà anche degli scout, mentre nel ruolo di Direttore Tecnico ci sarà sempre il confermato Francesco “Cecio” Revelli.

Per quanto concerne il roster sono stati confermati il palleggiatore Leonardo Polizzi, l’ opposto Leonardo Genesio, i centrali Matthias Berutti e Matteo Caldano, gli schiacciatori Michael Menardo e Marco Garelli, il libero Daniele Candela, che nelle passate stagioni era stato utilizzato come schiacciatore. Le novità sono rappresentate dall’ opposto Emanuele Bosio, classe 1997, che ha già vestito la magli del VBC MONDOVI’ per due stagioni in Serie A2, dal centrale Alessandro Coppa, classe 2004, cresciuto nel Cuneo e lo scorso anno in A3 a Lecce e dal rientro dello schiacciatore Filippo Camperi, classe 2003, cresciuto nel VBC MONDOVI’ con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili e disputato 2 stagioni in Serie A2, a cui aggiungere una parte di campionato in A3 a Savigliano. Al momento quindi in casa monregalese manca ancora l’ ufficialità per un palleggiatore, un centrale, uno schiacciatore ed il secondo libero.

"Il nostro obbiettivo primario – commentano i dirigenti monregalesi – è quello di ottenere una salvezza il più tranquilla e veloce possibile, quindi, una volta raggiunto tale obbiettivo, proveremo a scalare la classifica, cercando di arrivare il più in alto possibile. A nostro avviso stiamo componendo una rosa completa, in cui c’ è stata la volontà di non smembrare il gruppo che ha ottenuto la splendida promozione della scorsa stagione, nel quale ci sono giocatori di esperienza che hanno già fatto la Serie B come Menardo e Garelli ed altri che hanno fatto davvero bene come Polizzi, Genesio, Berutti, Caldano e Candela, meritandosi così la loro chance nella categoria nazionale. Naturalmente era necessario apporre qualche puntello sia in termini di esperienza che di qualità, e così abbiamo puntato su Bosio, Coppa e sul ritorno di Camperi. Ora stiamo lavorando per concludere con il palleggiatore da affiancare a Polizzi nonché definire i tasselli ancora mancanti: siamo a buon punto e nei prossimi giorni dovremmo poter ufficializzare il roster al completo. Insomma, abbiamo parecchie frecce al nostro arco, in cui amalgama e stare bene in gruppo saranno fondamentali".

La formazione cadetta militante in serie D sarà sempre allenata da Riccardo Gallia, mentre per quanto concerne l’ organico si sta ancora lavorando sui nomi dei giocatori per definire il roster. L’ obbiettivo conclamato è quello di allestire una formazione che sappia coniugare l’ ottenimento di risultati di prestigio con la crescita dei numerosi ed interessanti giovani dell’ organico al fine di poter permettere loro di essere pronti quanto prima al salto in prima squadra.