"Attestato Diamante": la Centrale Operativa 118 della provincia di Cuneo premiata da “MonitorIcTUS” per la gestione pre-ospedaliera dell’ictus

La Centrale Operativa 118 della provincia di Cuneo ha conseguito da Angels Italia nell’ambito del programma internazionale “MonitorIcTUS”, finalizzato al monitoraggio della qualità nella gestione pre-ospedaliera dell’ictus l’attestato “DIAMANTE”, che premia le azioni dei servizi medici di emergenza (EMS) che svolgono un ruolo cruciale per gli esiti dei pazienti colpiti da ictus.

L’attestato Diamond rappresenta il massimo standard qualitativo certificato all’interno del programma MonitorIcTUS ed è un riconoscimento che premia l’intenso sforzo organizzativo messo in campo dalla Centrale Operativa 118 della provincia di Cuneo negli ultimi anni per garantire livelli sempre più elevati di assistenza sanitaria alla popolazione.

Tra i risultati più significativi vi è la capacità di gestire con la massima rapidità gli interventi tempo-dipendenti, come quelli per ictus, nei quali una corretta e tempestiva allocazione del paziente è determinante per evitare esiti irreversibili quali la morte o la disabilità permanente.

La Struttura di Emergenza Sanitaria Territoriale di Cuneo ha aderito al progetto dall’anno 2023, con un’evidenza di crescita dei propri risultati giorno dopo giorno, fino ad arrivare al massimo livello (il “Diamond”) nel corso dell’ultimo monitoraggio ufficialmente certificato, ossia quello relativo al terzo trimestre dell’anno 2025.

Un premio che gratifica l’operato del Direttore facente funzione sino a fine 2025 della Struttura Complessa di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 Cuneo di Azienda Sanitaria Zero Piemonte Dr.ssa Sara Borga, che dal 1° gennaio dirige l’omologa struttura di Novara. “Desidero ringraziare medici e infermieri che, con impegno e dedizione costanti, hanno reso possibile il raggiungimento di livelli di intervento che rendono Cuneo un punto di riferimento nella sanità regionale e nazionale - dichiara Sara Borga - l’ictus rappresenta un’importante causa di mortalità e di invalidità permanente nella popolazione generale ed è universalmente riconosciuto come uno degli esempi più tipici di patologia tempo-dipendente, la cui prognosi è cioè strettamente legata alla tempestività con cui viene instaurata la corretta terapia”.

Il Dr. Giovanni Marraccini, che dal 1° gennaio ha assunto il ruolo di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale Cuneo di Azienda Sanitaria Zero Piemonte, ha seguito sin dalle origini il progetto MonitorIcTUS in qualità di referente per la Centrale Operativa 118 di Cuneo.

“Conosco molto bene questo progetto, avendolo da sempre seguito in prima persona - dichiara il neodirettore della struttura complessa Emergenza Sanitaria Territoriale Cuneo Giovanni Maraccini - e questo progetto ha rafforzato la consapevolezza della struttura sull’ importanza nel mantenere alti i nostri standard qualitativi nella gestione dell’ictus, patologia estremamente importante ed impattante sulla popolazione. Ribadisco come Direttore della Struttura di Emergenza Sanitaria Territoriale di Cuneo che manterrò il mio impegno già intrapreso in questo campo, con un’opera continua di monitoraggio e di ottimizzazione delle nostre procedure.

Dirigente Medico di Emergenza Urgenza, il dr. Giovanni Marraccini ha lavorato per oltre 12 anni presso la Struttura di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Cuneo, all’interno della quale ha assunto diversi incarichi, tra i quali quello di Referente di Centrale Operativa.

In tutti questi anni, ha inoltre svolto il ruolo di referente per le attività di maxiemergenza, ha partecipato ad esercitazioni e missioni in ambito internazionale, ha seguito numerosi progetti locali e svolto un’intensa attività di docenza rivolta al personale dell’Emergenza Sanitaria della Regione Piemonte, oltre ad aver relazionato in contesti regionali e nazionali circa le attività svolte dalla Centrale Operativa 118 di Cuneo.