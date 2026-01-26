L’Asl Cn2 punta a una rete di volontari per una sanità territoriale più vicina ai cittadini

Nell’ambito degli appuntamenti itineranti che hanno caratterizzato lungo il 2025 l’iniziativa “Salute in Piazza”, l’Asl Cn2 ha avviato il progetto “Sentinelle della Salute”, un percorso innovativo che mira a rafforzare il dialogo con la popolazione e a promuovere una nuova cultura della salute collaborativa, basata sulla prossimità, sull’ascolto e sulla partecipazione attiva delle comunità locali.

Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare la diffusione di informazioni sanitarie corrette, facilitare l’orientamento ai servizi sanitari ospedalieri e territoriali e intercettare in modo più tempestivo bisogni, segnalazioni e suggerimenti dei cittadini, valorizzando il ruolo delle reti sociali già presenti sul territorio.

Le Sentinelle della Salute saranno cittadini e volontari e soci maggiorenni di associazioni attive sul territorio dell’ASL CN2, chiamati a svolgere una funzione di raccordo tra popolazione, associazioni e servizi sanitari, contribuendo così a rendere la sanità più accessibile, comprensibile e vicina alle persone.

In particolare, l’iniziativa si rivolge a persone:

· motivate a contribuire al miglioramento dei servizi sanitari;

· con una buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali;

· dotate di capacità di ascolto, relazione e dialogo;

· inserite in reti sociali formali o informali, utili a favorire il contatto diretto con la popolazione.

Le Sentinelle della Salute opereranno a titolo volontario, previa valutazione e partecipazione a un percorso formativo strutturato, curato dall’ASL CN2, che fornirà strumenti, informazioni e riferimenti utili a svolgere il ruolo in modo consapevole e coordinato con i servizi sanitari.

In questa prima fase del progetto, l’ASL CN2 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni di volontariato del territorio, con l’obiettivo di avviare la rete delle Sentinelle della Salute valorizzando l’esperienza, la presenza capillare e il patrimonio relazionale delle realtà associative locali.

In una prossima fase, il progetto prevederà anche il coinvolgimento delle aziende del territorio, che potranno individuare al loro interno persone con analoghe caratteristiche di disponibilità, capacità relazionali e conoscenza del contesto locale, contribuendo così ad ampliare la rete e a rafforzare la collaborazione tra sanità, comunità e mondo produttivo.

Con “Sentinelle della Salute”, l’ASL CN2 intende sperimentare un modello di partecipazione attiva che metta al centro le persone, promuovendo una comunicazione continua e bidirezionale e costruendo, insieme alla Comunità, una sanità più attenta ai bisogni reali del territorio.