LILT Cuneo : mercoledì 28 gennaio giornata di diagnosi precoce maschile

La LILT di Cuneo – Associazione Provinciale annuncia che mercoledì 28 gennaio ci sarà una giornata all’ attività dedicata alla diagnosi precoce dei tumori maschili, un servizio pensato per intercettare in modo tempestivo le principali patologie urologiche e oncologiche che colpiscono la popolazione maschile.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle campagne di prevenzione permanente promosse da LILT e risponde alla crescente necessità di offrire percorsi di valutazione specialistica rapidi e accessibili, con particolare attenzione ai tumori della prostata, del testicolo e dell’apparato urologico.

Le visite saranno effettuate presso gli ambulatori LILT di Cuneo da medici specialisti, con l’obiettivo di sensibilizzare uomini di tutte le fasce d’età sull’importanza del controllo periodico e della prevenzione come strumento fondamentale per aumentare le possibilità di diagnosi precoce e cura.

Prenotazioni ultimi posti disponibili

0171/697057

cuneo@legatumoricuneo.it

La LILT di Cuneo invita la cittadinanza a cogliere questa opportunità di tutela della propria salute: prevenire è il primo passo per vivere serenamente.