Ceva, in arrivo tre provvedimenti contro il "parcheggio selvaggio" in via Consolata, via Nobile e via Umberto I

Arrivano tre provvedimenti su altrettanti tratti stradali nel Comune di Ceva, principalmente per arginare il fenomeno del “parcheggio selvaggio” e garantire una maggiore fluidità e sicurezza alla circolazione stradale.

Il primo provvedimento riguarda via Consolata, dove viene istituito in modo permanente il divieto di sosta su ambo i lati (ordinanza numero 7 del 31 gennaio), di nuova istituzione, anche se già in precedenza era comunque vietato il parcheggio in quanto sosta su banchina stradale.

Il secondo concerne invece via Leopoldo Nobile, dove si impone il divieto di transito ai veicoli aventi sagoma limite superiore a 2,50 metri in altezza e a 2 metri in larghezza, nonché il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli.

Il terzo e ultimo provvedimento riguarda infine via Umberto I° (ingresso via Barberis) nei pressi del civico 3, dove viene istituito – o meglio ribadito – il divieto di sosta: in questo caso il divieto è sempre stato presente, ma si è deciso di implementare con un ulteriore pannello integrativo per rafforzare il concetto.

"Si tratta di tre provvedimenti – evidenziano dall’Amministrazione comunale – che intendono arginare il malcostume del parcheggio selvaggio, purtroppo molto diffuso in determinate zone della città. Verranno inoltre intensificati i controlli: questi sono solo i primi passi di un ‘giro di vite’ su una questione innanzitutto di educazione, che ha comunque riflessi sulla sicurezza stradale, sul decoro urbano e sull’ordine pubblico"