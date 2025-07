Mondovì Volley rafforza il "Made in Piemonte": arriva la schiacciatrice Francesca Bosso

Sarà molto “Made in Piemonte” il roster del prossimo Mondovì Volley: a Beatrice Fissore, Anna Imarisio, Anna Aliberti e Chiara Bergese va ad aggiungersi una nuova eccellenza regionale. La dirigenza monregalese ha infatti chiuso l’accordo con Francesca Bosso, schiacciatrice classe 2002 di 175 cm.

Non parente in alcun modo dell’ex “Pumina” Teresa (anche se è la domanda più comune che le viene rivolta), Francesca inizia la sua carriera pallavolistica con la torinese 2D Lingotto Volley, con cui arriva fino alla Serie C nella stagione 2020-2021. La scalata ai campionati procede nell’anno successivo con la B2 targata Ascot Labormet Due ToPlay, quindi sempre all’interno dell’ambiente del capoluogo.

Dopo la Serie C e la B2, non poteva che arrivare la B1, con la Fantini Folcieri Ostiano ad assicurarsi le sue prestazioni per il 2022-2023. Sempre nella stessa categoria disputa anche le due stagioni successive: prima arriva l’esperienza con la Hub Ambiente Teams Catania e poi con la Pallavolo Capo d'Orso Palau. In quest’ultima tappa incontra Anna Aliberti, con cui dunque giocherà per la seconda stagione consecutiva.

E non si può dire che Francesca non sia frizzante per ciò che l’attende: “Sono super entusiasta e carica per questa stagione che ci aspetta, ancora di più giocarla con una società di spessore come il Mondovì. Mi aspetto un clima molto caloroso e professionale; non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le mie future compagne di squadra. Sono sicura che si lavorerà bene per raggiungere gli obiettivi. Mando un abbraccio ai tifosi e ci vediamo presto in palestra!!”

LA CARRIERA DI FRANCESCA BOSSO

…-2021: 2D Lingotto Volley (giovanili, C)

2021-2022: Ascot Labormet Due ToPlay (B2)

2022-2023: Fantini Folcieri Ostiano (B1)

2023-2024: Hub Ambiente Teams Catania (B1)

2024-2025: Pallavolo Capo d'Orso Palau (B1)