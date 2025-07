Fuga di gas a Vernante, intervento dei Vigili del Fuoco in via Muntular

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo è intervenuta a Vernante, in via Muntular, a seguito di una fuga di gas. L’allarme è scattato dopo la rottura di una tubazione dovuta all’intervento di una trivella impegnata in lavori di scavo nella zona, vicino all’area camper del paese.

Fortunatamente non risulta nessuna persona coinvolta né danni alle abitazioni vicine. Al momento, i Vigili del Fuoco hanno messo la situazione sotto controllo e continuano le operazioni per garantire la sicurezza dell’area.