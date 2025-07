Suoni delle Terre del Monviso: dopo Gabbani, arriva Renga

Dopo il grandissimo successo fatto registrare dal concerto di Francesco Gabbani, il Festival musicale Suoni delle Terre del Monviso è pronto ad ospitare un altro autentico asso della canzone internazionale, ovvero il cantautore Francesco Renga. L’artista si esibirà a Rifreddo S. Nicolao, in Valle Po, domenica 31 agosto alle ore 17.

Nel 2025 la sua “Angelo” compie 20 anni e in questa estate l’artista è live con “Angelo- Venti”, per celebrare insieme al suo pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Già, 20 anni fa... Proprio nei mesi in cui Suoni dal Monviso vedeva la luce ai 2640 metri del Rifugio Quintino Sella, di fronte al Re di Pietra. Da quel giorno la stagione musicale ha vissuto 20 edizioni (quella in corso è la n. 21), mettendo a segno numeri da capogiro.

I biglietti per il concerto di Francesco Renga sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita).

Ma non finisce qui… Dopo lo show di Renga, un altro pomeriggio di gala è in programma per domenica 7 settembre a Saluzzo, nel giorno della Festa Patronale di S. Chiaffredo. Nel magico scenario del parco di Villa Belvedere (già Villa Radicati) si terrà un concerto d’eccezione (ore 17.30), con lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone”.

Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guideranno lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale, in un tributo al grande compositore italiano Ennio Morricone.

Sul palco l’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, che sta portando la musica del grande Maestro in tutta Europa. Il viaggio incredibile spazierà tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: con la potenza evocativa di Mission, La leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena… il tutto, presentato in una straordinaria versione sinfonica. Sul podio del direttore il Maestro Giacomo Loprieno.

Biglietti sul circuito www.ticketone.it

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980