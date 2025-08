Alba, al sindaco Alberto Gatto la tessera di socio onorario dell’Associazione Culturale Giulio Parusso

Oggi, mercoledì 30 luglio, il sindaco di Alba Alberto Gatto ha ricevuto la tessera di socio onorario dall’Associazione Culturale Giulio Parusso.

La tessera è stata consegnata al primo cittadino, dal presidente Roberto Ponzio e dal vice presidente Giuseppe Gobino.

Nata nel 2016, l'associazione ha lo scopo di salvaguardare, tutelare, valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, in tutte le sue espressioni, con particolare riferimento al territorio di Alba, Langhe e Roero e all’opera e agli studi di Giulio Parusso, storico, giornalista, animatore culturale albese, scomparso nel 2014.

«Ringrazio l’Associazione Parusso per questo dono che mi fa particolarmente piacere – dichiara il sindaco Alberto Gatto – Ringrazio anche il presidente Ponzio, il vicepresidente e tesoriere Gobino, la vice Lucia Tibaldi e gli altri membri del sodalizio per il grande lavoro svolto durante l’anno nell’organizzazione di diverse attività e nel tramandare la memoria e l’opera di Giulio. Grazie all’impegno dell’Associazione e del Comune, la Scuola Secondaria di primo grado di via Cesare Delpiano in frazione Mussotto sarà intitolata a Giulio Parusso. Il Prefetto ci ha comunicato il nulla osta all’intitolazione, il 7 luglio scorso. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi, con programma ancora da definire».

In proposito il presidente dell'Associazione Roberto Ponzio parla di un gesto di attenzione che "ci onora e lusinga". "Il nulla osta – prosegue – arriva al termine di un iter complesso, che ha richiesto l’intervento di diversi soggetti istituzionali: doveroso oggi rivolgere un ringraziamento a chi ha contribuito a questo passo. Attendiamo con piacere il momento della formale intitolazione, in via di organizzazione per i primi di settembre, per l’inizio delle scuole".