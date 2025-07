Sant’Albano Stura: fioriere blocca-traffico e altre opere pubbliche, in attesa della nuova scuola dell’infanzia fra agosto e settembre

Primo anno e mezzo dell’Amministrazione Ravera a Sant’Albano Stura che ha delineato una serie di interventi “di peso” che sono stati attuati o sono in corso sul territorio comunale.

Oltre a quelli già svolti dell’efficientamento energetico sul campo sportivo di via Monsignor Ramina e della sostituzione delle luci esterne della locale bocciofila, da segnalare l’illuminazione della facciata della chiesa principale del paese Santa Maria Vergine Assunta.

Sbloccato inoltre il cantiere della nuova scuola dell’infanzia di via Morozzo, in un progetto di riqualificazione che ha coinvolto Regione, ingegneri, studi di progettazione e direzione lavori. L’opera del valore di 561mila euro (finanziata con i fondi PNRR) sarà inaugurata fra fine agosto e gli inizi di settembre.

«Era un’opera che il paese attendeva da molti anni, inserita in un ottimo contesto che vede strutturate consecutivamente lungo la via proprio l’infanzia, la scuola elementare e la scuola media. Un grande lusso che abbiamo a livello di urbanistica. – confessa il sindaco Ravera - In più le fioriere blocca traffico, proprio in corrispondenza delle sedi d’istruzione, oltre a mettere in sicurezza i bimbi all’ingresso e all’uscita della scuola, sono comode in quanto non si deve ricorrere a Vigili e Polizia locale per il sicuro passaggio dei bimbi e dei ragazzi. Quest’installazione permette inoltre di circoscrivere la zona durante le varie manifestazioni, lo reputo un intervento molto importante, insieme ovviamente alla nuova infanzia».

Le fioriere blocca-traffico (il cui intervento già svolto ammonta a 45mila euro) è un bene affidabile soprattutto per la sicurezza pubblica, ma sono altri i lavori pubblici in fase di partenza. Tra fine agosto e fine settembre avverrà infatti l’asfaltatura di quattro strade importanti nel concentrico del paese: via Ambasio di frazione Ceriolo, il tratto centrale di via Morozzo e una parte di via Airaghi e via Beltrutto. Le operazioni avverranno anche in virtù di un bando regionale, cofinanziato al 90 per cento. Limporto complessivo dei lavori si aggira intorno ai 190mila euro.