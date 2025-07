Auto prende fuoco nella notte sulla Statale 28 a Pornassio: coinvolta anche una vettura a gas

I Vigili del Fuoco in azione sulla piazza del municipio di Pornassio

Attimi di paura nella notte lungo la Statale 28, nel territorio comunale di Pornassio, al confine tra Liguria e Piemonte. Intorno alle 3, un automobilista in viaggio in direzione Piemonte ha notato del fumo uscire dalla propria vettura.

Si è fermato subito, proprio di fronte al municipio di Pornassio, per controllare cosa stesse accadendo, ma l’auto ha improvvisamente preso fuoco. L’uomo ha dato immediatamente l’allarme, contattando i Vigili del Fuoco.

Nel frattempo, le fiamme si sono propagate a un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze, alimentata a gas, alimentando la tensione. Fortunatamente, alcuni residenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spostare altre auto che si trovavano nei pressi, evitando conseguenze peggiori.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Imperia, che hanno domato l’incendio, e i Carabinieri di Nava, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Non si registrano feriti.