Auto vandalizzate e furti al loro interno a Cuneo: dopo il week end nuovi episodi

Si allunga la lista di chi si è visto forzare la serratura della propria auto, trovare l'interno sottosopra, e constatare con amarezza l'assenza di oggetti di valore come, tra gli altri, carte carburante, pc, hard disk, occhiali da sole ed altri effetti personali. In alcuni casi, di auto decapottabili, il varco per accedere è stato creato direttamente dal tettino squarciandolo. Oltre alla beffa pure il danno con gli atti di vandalismo tra vetri e specchietti rotti.





I fatti risalgono con una maggiore concentrazione allo scorso week end, hanno interessato via Statuto, corso Soleri, viale Angeli e corso Solaro, ma a seguire solamente lunedì si è verificato un nuovo episodio in piazza della Costituzione.



Sono molte le auto vandalizzate e i furti al loro interno.



Le segnalazioni sono state rese note alle forze dell'ordine e le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Cuneo, al lavoro per individuare il o i responsabili.



Intanto la disperazione di alcune vittime di atti vandalici ha raggiunto la pagina Fb della città, dove non è mancato il tag sindaca Patrizia Manassero invocando maggiori controlli per una maggiore sicurezza.