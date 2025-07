Nuovo appuntamento con il Cinema all’aperto di Bra con il film Premio Oscar di Walter Salles

Prosegue la rassegna “Cinema all’aperto” di Bra. Giovedì 7 agosto nell’arena di Palazzo Traversa, in via Parpera 4, si proietta "Io sono ancora qui" di Walter Salles: ambientato nel 1971 in Brasile, un paese stretto nella morsa della dittatura militare, il film racconta la storia di una madre costretta a reinventarsi quando la vita della sua famiglia viene sconvolta da un atto di violenza arbitraria.

Rubens Paiva, ex deputato laburista, vive con la moglie Eunice e i cinque figli a Rio de Janeiro. Il colpo di stato del 1964 lo ha espulso dalla scena politica e ha instaurato una dittatura militare che spaventa Eunice e le fa temere per l'incolumità della figlia maggiore Veronica, simpatizzante dei movimenti studenteschi antigovernativi. Ad essere portato via da casa, un giorno in fretta e furia, da un manipolo di sconosciuti armati, è invece Rubens. Non farà mai più ritorno.

Il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar; inoltre è stato premiato al Festival di Venezia e si è aggiudicato un Golden Globes.

La proiezione inizierà alle 21:30. In caso di pioggia il film verrà proiettato all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

La rassegna di “Cinema all’aperto” prosegue giovedì 14 agosto con "L’abbaglio", film storico di Roberto Andò con Toni Servillo, ambientato nel 1860 durante l'epopea dei Mille in Sicilia.