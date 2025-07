Sant’Albano Stura: il bilancio del primo anno e mezzo da sindaco di Massimo Ravera

Da un anno e mezzo Massimo Ravera è il sindaco del suo paese, Sant’Albano Stura. Qui ci ha vissuto da sempre, sin dalla nascita, così come la sua famiglia. Essendone quindi radicato, anche come imprenditore della Cimo Impianti e come presidente onorario della società del Sant’Albano calcio, ha imparato a conoscere profondamente la realtà.

Formatosi gradualmente con pazienza nel suo ruolo di primo cittadino, non avendo avuto alcuna esperienza amministrativa in precedenza, Ravera ha tracciato la storia e un primo bilancio operativo.

«Nonostante gli impegni – ci confessa Ravera - che mi sono costruito sin qui, tra azienda e calcio, in una situazione che definirei “cosmica”, nell’autunno del 2022 maturo l’idea di candidarmi sindaco a Sant’Albano Stura, con un anno e mezzo di anticipo rispetto alle elezioni. Parlo del progetto ai miei migliori amici e inizio sia a reclutare la squadra, in base alle competenze, alla fiducia e agli ideali che pensavo potesse garantirmi una serie di componenti. Parallelamente comincio “a studiare” da sindaco, visto che non avevo mai avuto sino a quel momento nessuna esperienza dal punto di vista amministrativo».

«Intraprendo questo percorso sino ad arrivare alla primavera del 2024 con tutta la squadra al completo. Veniamo eletti alle Amministrative con una percentuale del 73%, con la lista “Solo per Sant’Albano”, a dimostrazione della grande fiducia della cittadinanza. – prosegue - Sin da subito mi sono impegnato a non voler percepire nemmeno un centesimo dello stipendio da sindaco, di 1700 euro al mese, durante questi 5 anni (per un totale complessivo di poco più di 100mila euro), per investirli in una serie di opere per il mio territorio e le associazioni di Sant’Albano Stura. Faccio questo con grande piacere e gioia nel cuore, perché Sant’Albano è il luogo dove è nato mio papà, dove ho trascorso l’infanzia e dove ho frequentato le scuole, In più qui sono cresciuto, ho aperto la mia attività nel 2009 e per questo paese sto cercando di dare tutto me stesso».

Sui lavori pubblici da inizio mandato: «Sono subito partito con l’esecuzione della controsoffittatura e delle luci a led del Circolo Acli nella frazione Ceriolo, nell’ottobre del 2024. Abbiamo inoltre sostituito e ripristinato di recente le persiane del Circolo della frazione Dalmazzi. Per quest’ultima occasione è stata organizzata una festa di ringraziamento, con la Pro loco che ha offerto porchetta e vari pasti a un buon numero di presenti. Ora abbiamo anche in progetto l’acquisto di un palco per l’oratorio e per tutte le associazioni che ne avranno necessità e l’altro ordine è di sistemare la quarta campana del campanile che da anni ha problemi e non era più stata presa in considerazione».

Ancora un’analisi sul primo anno di vita da sindaco: «In questo primo anno di attività amministrativa, il successo sinora più bello è quello di aver “cambiato l’aria” che si respirava nel palazzo comunale. Dopo 15 anni di continue polemiche, quasi quotidiane, sia sui giornali, sia sui social, sia con esposti alla Procura della Repubblica e scontri fra maggioranza e minoranza, siamo riusciti, pur con idee diverse, a creare un rapporto di dialogo e collaborazione con la minoranza. A rappresentare la minoranza come capogruppo è Antonio Calcagno che fu sindaco di Sant’Albano dal 1999 al 2004 e presente anche nella passata Amministrazione, da 30 anni nella vita politica di Sant’Albano. Nel nostro nuovo corso siamo riusciti inoltre a coinvolgere una ventina di associazioni del nostro territorio, tantissime per un Comune come Sant’Albano e a ristabilire questo senso di comunità e paese che tanto ci sta a cuore. Dal punto di vista amministrativo, una volta entrati, di fondamentale aiuto è stato il vice sindaco della passata Amministrazione e attuale consigliere, Paolo Tomatis, così come alcuni consiglieri rieletti del precedente mandato. Un plauso anche all’attuale vice sindaca Enrica Scotto, che ha ottenuto alle elezioni il maggior numero di preferenze. Per noi era tutto una novità, anche i compiti “di routine” ci apparivano inizialmente più grandi di quanto lo fossero. Dal punto di vista dell’organico abbiamo dato un riassetto a tutta la macchina organizzativa, dall’ufficio ragioneria a quello tecnico, ai quali abbiamo aggiunto un’impiegata extra - time esterna con 12 ore lavorative settimanali. Con l’ufficio ragioneria si è lavorato costantemente a quattro mani per avere la consapevolezza della situazione contabile e dei vari capitoli, nonchè esaminare la procedura di bilancio dell’anno successivo. È stato un percorso di formazione conservativo in una situazione non rosea, quindi attenta alle piccole cifre. Per questo motivo abbiamo dovuto mettere mano alle aliquote, per cui abbiamo aumentato l’Imu, la Tari e l’Irap. Sono comunque soldi che torneranno sul territorio. Il motivo di questi aumenti sono stati portati dalla necessità oggi di pagare quei mutui che risalgono agli anni ‘90, avendo 1.400.000 euro di debito residuo da saldare, che annualmente paghiamo, quindi con occhi sempre attenti al nostro bilancio. A livello di opere pubbliche abbiamo molti progetti, dall’asfaltatura di quattro strade importanti del paese, sino alla vicina inaugurazione della scuola dell’infanzia in fase di riqualificazione. Molti lavori sono già anche stati conclusi, come l’inserimento di fioriere blocca- traffico in prossimità delle scuole e l’efficientamento energetico del campo sportivo di via Monsignor Ramina, con la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con uno nuovo a led».