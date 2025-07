Nuovo impianto di climatizzazione per il reparto di Endocrinologia dell'Ospedale Carle

Fondazione Ospedale Cuneo ETS ha recentemente realizzato un impianto di climatizzazione all’interno del reparto di Endocrinologia presso l'Ospedale Carle.

Il progetto nasce da una donazione ricevuta da una famiglia cuneese il cui congiunto venne ricoverato nel reparto la scorsa estate in una delle camere prive di condizionatori. In memoria del signor Osvaldo, la moglie Maria Pia e famigliari hanno voluto destinare una donazione per l’acquisto di due condizionatori mobili. Dopo aver verificato che questa destinazione rispondesse alle esigenze del reparto, Fondazione Ospedale Cuneo ha valutato, insieme ai responsabili medico-infermieristici e con il supporto dell'Ufficio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera, che un impianto fisso fosse una proposta preferibile per ottimizzare gli spazi e fornire un servizio più adeguato. La Fondazione ha così deciso di integrare coi propri fondi la realizzazione del progetto, attraverso l'installazione di un impianto fisso in tutte le camere che erano prive di un sistema di raffrescamento.

“Investire in un impianto di climatizzazione efficiente è essenziale per garantire ambienti ospedalieri confortevoli – sostiene la presidente della Fondazione Silvia Merlo – sia per tutelare la salute e il benessere di pazienti e operatori sanitari, sia per garantire la qualità delle cure offerte. Un ambiente termicamente confortevole riduce lo stress e favorisce un approccio più sereno alla malattia per le persone ricoverate, ma limita anche l’affaticamento e lo stress del personale sanitario, migliorando la qualità del lavoro svolto.”

“Ringrazio la Fondazione Ospedale Cuneo per l’importante donazione che va nella direzione della nostra politica di umanizzazione degli ambienti – dichiara Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – “All’attenzione verso i nostri pazienti, alla formazione dei professionisti e all’adeguamento tecnologico si unisce una particolare cura per gli spazi, siano essi ambienti riservati all’attesa o camere di degenza, per un approccio di cura globale della persona ricoverata.”

“La donazione della signora Maria Pia ha fornito lo spunto per sviluppare una grande operazione di umanizzazione, tanto più importante in un’estate torrida come quella che stiamo vivendo – è il parere della dott.ssa Anna Pia, direttrice del reparto di Endocrinologia – avere dei condizionatori in tutto il reparto ci riempie di gioia: si tratta di un gesto che coglie un’esigenza invisibile ma concreta”.

L’iniziativa realizzata in Endocrinologia si inserisce infatti nel più ampio progetto di umanizzazione dei luoghi di cura all’interno dell’Azienda Ospedaliera cuneese che Fondazione sta portando avanti anche in altri reparti. Lo stesso progetto di climatizzazione è per esempio in fase di realizzazione presso il reparto di Day e Week Surgery del Santa Croce, una realtà multidisciplinare che riserva accoglienza a 19 specialità differenti per effettuare interventi chirurgici con una breve degenza per un totale di circa 5.000 pazienti all'anno.

Tutti i progetti di Fondazione Ospedale Cuneo ETS sono possibili grazie al supporto delle persone che, come Maria Pia, quotidianamente contribuiscono con le loro donazioni alle finalità che l’ente persegue. Solo grazie all’aiuto del territorio Fondazione può rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e confortevoli, trasmettendo anche attraverso l’umanizzazione degli spazi quel senso di cura e attenzione che accompagna ogni giorno il lavoro del personale sanitario.