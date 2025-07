A Ferragosto il sagrato del santuario di San Magno ospiterà il grande concerto dei Lou Dalfin

Venerdì 15 agosto, dalle 16, presso il santuario di San Magno a Castelmagno, i Lou Dalfin si esibiranno nel loro tradizionale live di Ferragosto, con il grande spettacolo che più caratterizza il fitto programma del festival Occit’amo. Già in mattinata, dalle 11, sarà possibile prendere parte ai festeggiamenti con le danze occitane con Daniela Mandrile. Il giorno precedente, giovedì 14 agosto, a Pradleves, cortili e strade si trasformeranno in un’aula di musica occitana per chiunque voglia formarsi e poi, al pomeriggio, unirsi in un momento di condivisione musicale, condotto dalla Grande Orchestra Occitana. La sera, nel cortile del castello di Monterosso Grana, ci sarà l’esibizione di musica medievale degli AlnusLyra con Gran Ballo. Tra gli eventi collaterali di Occit’amo, in collaborazione con EmotionAlp, giovedì 14 agosto a Pradleves e venerdì 15 agosto a Castelmagno, si terranno due passeggiate gratuite, con prenotazione obbligatoria su www.emotionalp.com, con l’accompagnamento di un suonatore occitano e di una guida che racconterà le leggende del luogo. Infine, venerdì 22 agosto, presso i giardini del santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta, alle 16, ci sarà un laboratorio musicale per famiglie, in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni, alle 18 appuntamento con le danze occitane con Daniela Mandrile e, alle 21, prenderà il via il Gran Ballo con Li Destartavela. Gli appuntamenti di Occit’amo festival rientrano nell’ampio cartellone di eventi di Suoni delle Terre del Monviso. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.

“Suonare al santuario di San Magno è sempre un’esperienza unica. È un luogo simbolico e totemico, un tempio che ha accolto le speranze e le preghiere di un’infinità di persone, prima con le offerte alla divinità romana Marte e poi al protettore del bestiame, San Magno. È entusiasmante vedere come il concerto di Ferragosto sia diventato luogo di incontro di gente proveniente da tutto il nord Italia e oltre, fino alla Catalogna. Persone che non si danno appuntamento ma si ritrovano ogni anno per stare insieme in questo paradiso di montagne e prati, crocevia di storie, promesse e leggende – spiega Sergio Berardo, direttore artistico del festival Occit’amo -. Il giorno prima di Ferragosto, a Pradleves ci sarà il consueto incontro tra musicisti con uno stage formativo itinerante per strade e case che terminerà con un grande concerto di musica medievale a Monterosso Grana. Infine, sul finire di agosto, il festival tornerà in pianura, in un vivo ed incantevole spazio a Moretta per vivere la musica in comunità e suonare e ballare ancora una volta insieme”.

Il programma del festival Occit’amo

Giovedì 14 agosto, durante tutta la giornata, a Pradleves, cortili, strade, piazze, case diventano “ospitali” per la musica che si vuole formare. Per ore risuoneranno le prove e l’amore per la musica occitana e, al pomeriggio, ci sarà un momento musicale con la Grande Orchestra Occitana, una prova aperta a tutti per scoprire come una sola giornata di musica possa offrire emozioni davvero importanti.

In collaborazione con Occit’amo Festival, EmotionAlp propone, giovedì 14 agosto, l’escursione in musica sul “Sentiero delle Leggende” di Pradleves, che prevede l’accompagnamento di una guida EmotionAlp, che racconterà storie e miti del luogo e di un suonatore di strumenti tipici occitani, che animerà il percorso proponendo ritmi d’Oc e balli tra i boschi e le borgate. Il ritrovo è alle ore 10 presso il centro Abrì a Pradleves; la passeggiata è di 8,5 km, con 690 metri di dislivello. Il rientro è previsto per le 15.30, per assistere al concerto dei ragazzi dello stage di musica occitana organizzato da Occit’amo. Il pranzo è al sacco, con possibilità di prenotarlo da Abrì a Pradleves entro il giorno precedente al numero 353/4106915. L’escursione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente, scrivendo a info.emotionalp@gmail.com o su www.emotionalp.com.

Alle 21.30, presso il cortile del Castello di Monterosso Grana, Simone Bruno (cornamuse, percussioni, voce), Floriano Brignone (flauti e cornamuse), Valentina Mellano (arpa, percussioni e voce) e Mario Cottura (citola, symphonia, flauti, cornamusa e voce) proporranno “AlnusLyra”, un progetto di studio ed esecuzione della musica medievale. Con strumenti musicali ispirati all’iconografia o derivanti da antiche tradizioni europee e orientali, il gruppo porterà in concerto le canzoni medievali che, seppure così lontane nel tempo, sono ancor oggi vitali e suggestive. La loro interpretazione di questo repertorio è legata non solo allo studio delle fonti e dei manoscritti ma anche all’improvvisazione e alla composizione secondo i canoni del tempo. In questo contesto eseguiranno programmi di musica dei trovatori e trovieri, Cantigas de Santa Maria, Laude duecentesche e musica sacra. A seguire, il Gran Ballo. Ingresso libero.

Il giorno di Ferragosto, venerdì 15 agosto, il santuario di San Magno, a Castelmagno in Valle Grana, accoglierà, dalle 11, i balli occitani condotti dalla maestra Daniela Mandrile che proporrà un viaggio a passo di danza nella sconfinata produzione artistica della tradizione occitana. Alle 16, prenderà il via il grande concerto dei Lou Dalfin, in formazione estesa, con il sagrato di San Magno trasformato in una pista da ballo e l’intervento di tanti ospiti durante lo show. Ingresso libero.

In collaborazione con Occit’amo Festival, EmotionAlp organizzerà venerdì 15 agosto a Castelmagno, l’escursione in musica sul “Cammino di San Magno”, tradizionale sentiero che porta da Campomolino al santuario di San Magno. I partecipanti potranno scoprire la storia dell’iconico comune di Castelmagno accompagnati da una guida e da un suonatore di strumenti tipici occitani, che animeranno il percorso proponendo racconti e ritmi d’Oc e balli, tra gli alpeggi e le borgate. Il ritrovo è alle 9.30 presso la piazza di Campomolino con arrivo al santuario di San Magno, con un percorso di 6 km, con 629 metri di dislivello. L’escursione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente, scrivendo a info.emotionalp@gmail.com o su www.emotionalp.com.

Venerdì 22 agosto, presso i giardini del santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta, Occit’amo festival proporrà, alle 16, un laboratorio musicale con la Fabbrica dei suoni dedicato a famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione a segreteria@fondazionebertoni.it. Alle 18, invece, prenderanno il via le danze occitane con Daniela Mandrile e, alle 21, ci sarà il tradizionale Gran Ballo con Li Destartavela. Ingresso libero.