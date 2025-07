Savigliano, quattro ragazze per il servizio civile in Oasi Giovani

Sono quattro le ragazze che hanno cominciato il servizio civile presso Oasi Giovani da alcune settimane. Adele Allione presta servizio al Longis, ai micronidi “Mignolo” e “Merlino”, Flavia Cuzzupè svolge l'attività al baby parking “Marameo”, Giorgia Paschetta è impegnata alla comunità genitore-bambino “Sergio Cravero”, mentre Marsilda Njeci trascorrerà quest'anno al Centro educativo post-scolastico.

Il progetto specifico si chiama “Prendiamoci per mano”, ed è uno dei cinque attivati dal Consorzio Monviso Solidale in 27 Comuni appartenenti al proprio territorio di pertinenza. L'ambito, ovviamente, è quello dell'educativa territoriale e dei servizi sociali di base.

Pur nelle specificità dei diversi servizi in cui sono coinvolte, tutte quattro le ragazze si occupano di supportare il personale educativo di Oasi Giovani nella conduzione delle attività quotidiane. Flavia, Adele, Giorgia e Marsilda hanno iniziato nel maggio scorso, e il loro progetto di servizio civile terminerà nel maggio prossimo, dopo un anno esatto.

"È un'esperienza che mi sta piacendo molto – racconta, per esempio, Adele –. Ho scelto di svolgere il servizio civile ai micronidi perché mi piacciono molto i bambini e perché studio scienze della formazione primaria. Questo anno è anche un modo per sperimentarsi, nel mio caso per conoscere meglio la fascia d'età con cui andrò poi a lavorare".