Turismo esperienziale, yoga tra i luppoli e musica nel cuore della campagna

Una giornata all’insegna del relax, del buon bere e della scoperta del territorio: venerdì 8 agosto, dalle 18 alle 24, il Birrificio Kauss di Piasco apre le sue porte per una nuova edizione di “Beer and Chill”, l’evento pensato per vivere la campagna e la cultura brassicola sotto nuove forme.

In programma: aperitivi, taglieri e focacce con le birre artigianali del birrificio, yoga tra i luppoli alle 18 (attività gratuita, su prenotazione via WhatsApp al numero 0175 290442), e alle 20.30 musica dal vivo con i Blobjob e una jam session aperta a tutti – chiunque voglia cantare o suonare sarà il benvenuto, in un’atmosfera informale e immersa nel verde, tra il luppoleto e il dehor.

“Beer and Chill” non sarà solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per conoscere da vicino il mondo della birra agricola, scoprire il legame tra prodotto e territorio e vivere la campagna in modo diverso. A partire dal tardo pomeriggio, sarà possibile visitare il birrificio e dialogare con chi la birra la produce davvero, partendo dalla terra: dal campo al bicchiere.

«Apriamo le porte per raccontare ciò che facciamo ogni giorno, ma anche per mostrare che l’agricoltura oggi può essere molto più di coltivazione e allevamento», spiega Diego Botta, tra i fondatori del Consorzio Birra Origine Piemonte e promotore del progetto Via della Birra Piemonte.

«L’agricoltura può essere anche un’esperienza da vivere – continua Botta -: fare yoga nel luppoleto, ascoltare musica dal vivo dove crescono i luppoli, degustare birre là dove vengono prodotte... tutto questo è un modo per far riscoprire il valore della filiera corta e il legame con la terra».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione territoriale che vede protagonisti diversi birrifici e attori agricoli del Piemonte. Da alcuni mesi, infatti, il Consorzio Birra Origine Piemonte, realtà che riunisce aziende agricole della filiera brassicola del Piemonte, ha avviato un lavoro strutturato per creare un prodotto turistico dedicato alla birra agricola piemontese.

«L’obiettivo della Via della Birra Piemonte è creare un itinerario esperienziale, accessibile tutto l’anno, che unisca i birrifici locali con luoghi di interesse turistico, aziende agricole, attività culturali e naturalistiche - osserva Botta -; pensiamo a un turismo lento, di prossimità, che valorizzi le nostre eccellenze e dia al visitatore la possibilità di scoprire, attraverso la birra, un patrimonio culturale e ambientale ricchissimo. È un approccio trasversale che unisce agroalimentare, accoglienza, ambiente, benessere e cultura».

Un progetto ambizioso, che punta a mettere in rete luoghi e persone attraverso la narrazione di storie autentiche: quella di chi coltiva l’orzo e il luppolo, di chi trasforma le materie prime in birre d’autore, e di chi crede che il turismo possa essere anche un momento di incontro, di crescita e di rispetto per i ritmi della natura.