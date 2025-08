“Finalmente apre la Nona Casa”, l'annuncio della Cooperativa Fiordaliso sui social

A Cuneo apre la Nona Casa protetta per donne e minori vittime di violenza. L'annuncio festoso sui social della Cooperativa Fiordaliso a cui è affidata la gestione. Già operativa con progetti di accoglienza mirata su altre otto case, si era giunti alla necessità di ampliare gli spazi per rispondere alle crescenti esigenze.

Prima la campagna di raccolta fondi poi il pellegrinaggio a Roma, lungo è stato il percorso prima di arrivare alla sperata apertura dei locali.

“Si è conclusa una delle settimane di lavoro più belle intense – scrivono sulle pagine social della Cooperativa -: quella che ha portato all'apertura della Nona Casa protetta per donne e minori vittime di violenza della nostra cooperativa.

Una raccolta fondi lunga e impegnativa partita nell'autunno 2023 per poter ristrutturare una casa ricevuta in donazione da una donna generosa e illuminata.

Un percorso che ha coinvolto tutta la cooperativa e in primis l'equipe antiviolenza che ha portato avanti parallelamente le azioni della campagna CASA IN S.O.S.PESO e le accoglienze nelle altre 8 case.

Grazie per il lavoro costante, l'impegno e la passione: tante mail, telefonate,eventi, contatti, addirittura un cammino di 1000km da Cuneo a Roma!

È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto non solo una cooperativa ma la società civile tutta che si è sentita chiamata a fare la propria parte per dare un aiuto concreto a tante donne che stanno cercando una strada diversa da quella della violenza.

Una casa protetta è il primo passo per uscire dalla violenza e grazie a questa casa tante donne ed i loro figli potranno compiere questo passo.

Siamo molto fiere e un po' commosse di potervi mostrare queste foto!



La settimana non poteva concludersi in modo migliore che poter già accogliere ieri la prima donna ed i suoi due bambini e vedere i loro volti stanchi ma felici di essere i primi ospiti della Nona Casa. "È la casa dei miei sogni!" ha esclamato il più grande dopo pochi minuti.



Grazie ancora - concludono -, di cuore, a tutti e tutte voi che ci avete creduto con noi”.