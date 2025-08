"I proprietari che non controllano i loro cani dovrebbero essere sanzionati: ecco quando la libertà degli altri calpesta quella altrui"

Gentile direttore,

potrei iniziare come nelle favole: era un bel pomeriggio d'estate, il 1° agosto, ma il finale non fu tale.

L'attesa al pronto soccorso di Cuneo il giorno dopo, la steccatura della mano destra, prognosi di 20 giorni: la vittima un bambino di 7 anni sulla bicicletta nuova, accanto alla mamma.

All'improvviso un cane incustodito, di grossa stazza, taglia loro la strada.

Per evitarlo: l'incidente. Nessuno pagherà la paura, il dolore, l'amarezza dei giorni compromessi.

I proprietari che lasciano senza controllo i loro cani dovrebbero essere sanzionati. Di contro rincuora il pronto intervento di due gentili signore ivi residenti (confluenza di Via Tetto Cavallo con Via Porta Mondovì) accorse in aiuto con ghiaccio e arnica.

A loro il mio ringraziamento.

Nonna Clara Canaparo di Cuneo