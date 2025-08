Mobilità: quattro posti disponibili in Comune a Ceva

Tre avvisi pubblici di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni, per la copertura di quattro posti in su diversi Settori in Comune a Ceva.

Attraverso la procedura di mobilità sono a disposizione: un posto di funzionario a tempo pieno presso il Settore finanziario (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione); un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Tecnico (Area Istruttori); due posti a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Finanziario e il Settore Amministrativo con funzioni di supporto agli uffici (Area Istruttori).

La scadenza per la partecipazione è fissata alle ore 23:59 del 29 agosto 2025.

Per ulteriori informazioni, e-mail ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it, PEC comune.ceva.cn@cert.legalmail.it.