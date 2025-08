Conclusi i centri estivi a Viola e Lesegno: "Un'estate di crescita e condivisione, grazie alle amministrazioni e alle associazioni"

Gentile direttore,

Si è conclusa con entusiasmo l’esperienza dei Centri Estivi “Viola d’Estate” e “Destinazione Estate”, organizzati nei Comuni di Viola e Lesegno. Due percorsi distinti ma uniti da un obiettivo comune: offrire ai bambini del territorio un’estate fatta di gioco, scoperta, relazioni autentiche e crescita condivisa. Le attività sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando “Estate Insieme”, che ha reso possibile strutturare un’offerta educativa e ricreativa varia, inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie. La Cooperativa Il Melograno, che ha curato l’intera organizzazione e gestione dei centri, desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Sindaca di Viola, Romana Daniello, al Sindaco di Lesegno Emanuele Rizzo e alle amministrazioni comunali per la fiducia accordata e per la disponibilità dimostrata durante tutto il percorso. Il loro supporto è stato fondamentale per dare vita a queste esperienze di valore per i più piccoli.

Un grazie speciale va alle Associazioni del territorio che hanno collaborato attivamente su entrambi i progetti: Cascina All’Inverso, Il Giardino di Prince, ASD Anteo, Associazione Doppie Punte, Barbara Bernelli con i suoi amici Pony, Il Castagneto Didattico e L’isola del pescatore. Il loro contributo ha arricchito i Centri Estivi con attività originali e coinvolgenti, che hanno permesso ai bambini di sperimentare il contatto con la natura, gli animali e il movimento. Un ringraziamento speciale va a tutti gli animatori e animatrici, che con passione, creatività e sensibilità educativa hanno saputo trasformare ogni giornata in un’esperienza unica. Il loro entusiasmo e la loro energia hanno reso l’ambiente allegro, dinamico e pieno di momenti indimenticabili per tutti i bambini. Infine, grazie alle famiglie che hanno scelto di affidarci i loro figli, rinnovando la fiducia nella nostra Cooperativa e nei nostri progetti educativi. Il vostro sostegno è per noi uno stimolo continuo a migliorare e investire nella qualità dei servizi per l’infanzia.

“Viola d’Estate” e “Destinazione Estate” si chiudono, ma lasciano nei cuori di bambini, operatori e comunità tanti sorrisi, nuovi legami e ricordi preziosi. Con la promessa di ritrovarci, anche il prossimo anno, per continuare a crescere insieme.

La Presidente de “Il Melograno”

Lucia Cecilia Viada