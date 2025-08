Conclusi i lavori al ponte sul Tanaro a Bastia: giovedì riapre la provinciale 12

Sono terminati in anticipo i lavori i lavori per il ripristino strutturale e consolidamento del ponte sul Tanaro, sulla strada provinciale 1,2 nel Comune di Bastia Mondovì.

La viabilità sarà ripristinata nella tarda mattinata di giovedì 7 agosto, presumibilmente dalle 11.30.

L'intervento, per una spesa complessiva di 1.177.648 euro, di cui 832 mila per lavori (comprensivi di 39 mila euro per oneri speciali della sicurezza) e 345.648 per somme a disposizione dell’amministrazione, grazie a fondi ministeriali, ha previsto l’asportazione del cemento armato nelle porzioni maggiormente danneggiate del ponte, in modo da risanare solette, travi, traversi e pulvini, ma anche muri, pilastri e spalle dell'infrastruttura.

Nel corso dei lavori si è provveduto anche alla pulizia e al ripristino delle armature corrose, al trattamento protettivo delle superfici di intradosso delle solette per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) e al trattamento protettivo delle superfici in cemento, oltre che alla sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati e alla realizzazione degli scarichi delle acque piovane, con l’impermeabilizzazione dell’impalcato, il ripristino della pavimentazione e infine la sostituzione dei parapetti laterali.

"L'intervento in questione è particolarmente rilevante non solo dal punto di vista economico – aveva commentato negli scorsi mesi il consigliere provinciale delegato Pietro Danna – perché riguarda un ponte molto sensibile sia per il traffico veicolare ordinario che per quello pesante, che interessa molte imprese del territorio. L’attenzione della Amministrazione Provinciale relativamente alla manutenzione dei nostri ponti è molto alta".

La chiusura del ponte aveva destato particolare preoccupazione nei commercianti di zona, che si erano confrontati sia con il Comune che con la Provincia. Con due giorni di anticipo ora la strada provinciale 12 tornerà percorribile.

"I lavori di messa in sicurezza dell’impalcato - dicono dal Comune di Bastia Mondovì - sono stati completati nel pieno rispetto della tabella di marcia, con addirittura due giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista.Un sentito ringraziamento va all’impresa Coinge Srl per la professionalità e la rapidità nell’esecuzione dell’intervento.

Grazie anche a tutti gli esercenti della zona e agli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura.

Un ringraziamento speciale alla Provincia di Cuneo, al Presidente Luca Robaldo e al Consigliere delegato Pietro Danna, per il prezioso supporto che ha reso possibile questo intervento fondamentale per la sicurezza stradale del nostro territorio".