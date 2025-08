Vieste e Pugnochiuso, due destinazioni per scoprire il mare del Gargano secondo i propri ritmi

Tra le destinazioni più conosciute della costa adriatica pugliese, il Gargano si distingue per la varietà dei suoi paesaggi. Spiagge ampie, calette nascoste, falesie bianche e tratti di costa incontaminata compongono un territorio ricco di suggestioni e possibilità.

Vieste, in particolare, è diventata negli anni un punto di riferimento per il turismo balneare, ma non è l’unica proposta disponibile. A poca distanza, infatti, si trova il Resort Pugnochiuso: una struttura riservata e integrata nel paesaggio naturale, ideale per chi cerca una vacanza più silenziosa e protetta.

Le spiagge di Vieste: varietà paesaggistica e accessibilità

Le spiagge di Vieste sono uno dei motivi principali per cui la località attira ogni estate migliaia di visitatori. Il suo litorale alterna zone attrezzate a tratti più selvaggi, con soluzioni adatte a ogni tipo di viaggiatore:

● Spiaggia di Pizzomunno: simbolo cittadino, ampia e sabbiosa, dominata dal celebre monolite bianco. È ideale per famiglie e facilmente raggiungibile a piedi dal centro.

● Lungomare Enrico Mattei: tratto attrezzato e ben servito a sud del centro storico, frequentato da chi cerca comfort, bar e lidi moderni.

● Spiaggia di San Lorenzo: baia più tranquilla, con sabbia dorata e fondali bassi, consigliata per chi desidera relax senza allontanarsi troppo.

● Spiaggia di Scialmarino: estesa e ventilata, è una delle preferite da surfisti e kitesurfer. Offre ampi spazi e stabilimenti attrezzati.

● Spiaggia di Vignanotica: incastonata tra falesie bianche, si raggiunge a piedi o via mare. Ideale per chi cerca natura e silenzio.

● Baia delle Zagare: famosa per i suoi faraglioni calcarei e l’acqua trasparente. L’accesso è limitato per motivi ambientali.

● Baia dei Mergoli: più raccolta e immersa nel verde, conserva un’atmosfera autentica e selvaggia.

● Baia di San Felice: caratterizzata dall’“Architello”, un arco naturale che si affaccia sul mare. Spiaggia sabbiosa e attrezzata.

● Baia di Campi: perfetta per escursioni, immersioni e snorkeling. Fondali profondi, natura rigogliosa e grotte marine nelle vicinanze.

Resort Pugnochiuso: ospitalità integrata nella natura

Lontano dal caos delle località più frequentate, il Resort Pugnochiuso si estende in un’area verde affacciata sul mare, all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Il complesso comprende hotel, residence, villette, impianti sportivi e servizi ristorativi, distribuiti su un’area di oltre 150 ettari.

L’organizzazione interna è concepita per offrire agli ospiti tutto ciò che serve per una vacanza completa, ma in un contesto discreto, rispettoso dell’ambiente e privo di eccessi.

Pugnochiuso non è un Resort come gli altri: qui, il rapporto con il paesaggio è centrale. Le strutture non invadono il territorio, ma lo assecondano, e l’accesso regolato garantisce quiete e ordine anche nei periodi di maggiore affluenza.

Portopiatto e Pugnochiuso: due spiagge riservate, un solo mare

Fiore all’occhiello del Resort sono le sue due spiagge private, accessibili esclusivamente agli ospiti:

● Spiaggia di Pugnochiuso: ampia, delimitata da due promontori, con fondo misto e acque trasparenti. Attrezzata con servizi, bar e docce.

● Spiaggia di Portopiatto: più piccola e raccolta, immersa nella vegetazione mediterranea. È raggiungibile a piedi o tramite navetta e garantisce un’atmosfera riservata anche in alta stagione.

Entrambe le baie offrono un’esperienza balneare diversa da quella proposta dalle località più affollate, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di comfort.

Due visioni del mare, un solo territorio da scoprire

Vieste e il Resort Pugnochiuso rappresentano due modi diversi di vivere la costa del Gargano. La prima località è dinamica, servita, adatta a chi ama muoversi e cambiare spiaggia ogni giorno. La seconda è protetta, pensata per chi vuole fermarsi e godere di ritmi più lenti. Due proposte che non si sovrappongono, ma si completano. E che raccontano, ciascuna a modo proprio, il valore autentico di questo tratto di Adriatico.





















