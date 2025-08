Alternavita.it per i paesi della Val Maira. Uncem: impegno di Vanni Treu con i comuni per confermare i dati del Rapporto Montagne Italia

È di grande interesse, secondo Uncem, il progetto Alternavita.it, "Alternative di vita", per i paesi della Val Maira che con il progetto PNRR di Elva, con Fondazione CRC, con il centro formativo di Dronero si sta montando in queste ore per incrociare esigenze di chi desidera andare a vivere nei territori tra i più affermati del Piemonte e delle Alpi.

Un incrocio tra esigenze, che il sito permette, grazie all'attenzione di Vanni Treu, che ha mosso un analogo progetto di successo sulla Carnia e sul Friuli Venezia Giulia.

"Il Rapporto Montagne Italia - commentano Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte - ci mostra che siamo in una stagione del risveglio. E che il saldo migratorio è positivo. Vi è dunque necessità di strumenti che agevolino chi si vuole o vorrebbe trasferire nelle aree montane, secondo il sondaggio Ipsos riportato nel Rapporto Uncem 2025, il 56% degli intervistati. Proseguiamo nel lavoro e Alternative di vita può essere vettore di nuove opportunità. Crediamoci insieme. Una valle intera, che sta investendo oltre 45 milioni di euro di PNRR e di Strategie territoriali, che può ripartire da nuovi abitanti, nuove teste, nuove idee. Flussi. Importanti".