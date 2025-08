Rinascita delle borgate piemontesi: da visione incompresa a modello di sviluppo

Si era aperto nel mese di agosto 2018, sette anni esatti fa, il bando della Regione Piemonte dotato di 12 milioni di euro di risorse europee del Programma di sviluppo rurale per la rivitalizzazione delle borgate alpini. I lavori nei paesi finanziati dovranno concludersi entro fine 2025. Una misura fortemente voluta da Uncem, molto attesa dai Comuni e dalle Unioni montane, fortemente auspicata da Uncem Piemonte e costruita dal Settore regionale montagna per volontà dell'allora assessore Alberto Valmaggia. Proseguiva allora il percorso iniziato nel 2008 con un analogo bando del Psr che dal 2009 al 2013 ha consentito la rivitalizzazione di 35 borgate delle Alpi e degli Appennini.

"Da allora molta strada è stata fatta - spiegava nell'agosto 2018 Lido Riba, presidente Uncem Piemonte - Con l'ex Assessore Bruna Sibille e il grande dirigente agli affari europei e alla montagna Canepa avevamo voluto consentire l'investimento di risorse europee non solo per ristrutturare case e borghi, bensì per consentire un vero sviluppo sociale ed economico delle borgate, gruppi da cinque a cinquanta case, veri e propri villaggi che hanno vissuto e sofferto per il drammatico spopolamento."

"Dal 2008 sono stati quasi cento i milioni di euro investiti, tra fondi pubblici e privati. A quel primo intervento con risorse europee, seguirono infatti molti interventi di privati, come quello in corso ad Ambornetti di Ostana, oppure Tensa di Domodossola, o ancora Ghesc di Montecrestese e tante frazioni di Frassinetto, per citarne alcune. Avevamo visto giusto e i nuovi 12 milioni di euro oggi disponibili permettono di traguardare il futuro". Queste le frasi del presidente Riba nel comunicato di sette anni fa.



Il percorso verso l'ultimo bando sulle borgate aveva visto Uncem contro tutti e tutte, "solo" con il supporto degli assessori di Allora Valmaggia (Montagna) e Giorgio Ferrero (Agricoltura). C'era Marco Bussone per Uncem al Comitato di Sorveglianza PSR nella sala della GAM a Torino nel quale vennero autorizzate il 28 ottobre 2016 le due misure del PSR, con i criteri di selezione, per le borgate.

Dovevano essere inizialmente (secondo le prime tabelle del PSR) 20 milioni di euro. Divennero invece 12 milioni. Pochissimi erano d'accordo su quegli investimenti. Furono però gli assessori, su spinta degli Osservatori della Commissione europea in Comitato di Sorveglianza, e del dirigente al Settore Montagna della Regione, allora Franco Ferraresi, a sostenere la rivitalizzazione dei borghi, secondo però un modello diverso da quello del 2008.

Di fatto le due misure previste e oggi (2025) in corso di esecuzione, dicono con forza che il Programma di sviluppo rurale è "rurale" e dunque non solo "agricoltura", bensì anche montagna e foreste. E pure rivitalizzazione delle borgate. Una impostazione che Bruxelles ripete spesso alle Regioni, ma anche non sempre viene accolta. Questa volta la mobilitazione di Uncem è stata decisiva, criticata dal molte parti presenti nel Comitato di sorveglianza del PSR. Ma avevamo visto giusto.

Uncem aveva già raccolto tutte le buone pratiche, i villaggi oggetto di intervento nel precedente PSR 2007-2013, i borghi riqualificati, i progetti di architetti, gli interventi previsti dall'Istituto di Architettura montana del Politecnico di Torino (Roberto Dini, Antonio De Rossi, Massimo Crotti, Daniele Regis), dall'Associazione RiAbitare le Alpi (Alberto Sasso, Antonino Iaria), dagli Ordini degli Architetti (Riccardo Bedrone, Massimo Giuntoli, Alice Lusso, Claudio Bonicco, Cristiana Taricco, ) sul sito www.borghialpini.it.

Sono stati poi inseriti molti progetti che la Regione ha raccolto con il nuovo bando, presentato giovedì 26 luglio 2018 dall'assessore Valmaggia con il dirigente del Settore regionale Montagna Franco Ferraresi, alle Unioni montane riunite con presidenti e tecnici a Torino. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, va ricordato oggi che due operazioni del Psr, la 7.2.1 per la realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti a uso pubblico delle borgate montane e la 7.4.1 per la realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate.

Saranno le Unioni montane a concordare con i Comuni i migliori progetti presentabili. Le Unioni hanno già censito le potenziali borgate sulle quali intervenire, grazie a un'altra operazione del Psr, la 7.1.1, varata dalla Regione Piemonte due anni fa. Il contributo sarà al 90 per cento, in conto capitale, per un massimo di 400mila euro per ciascuna delle due operazioni. Le borgate, per essere ammesse al finanziamento, dovevano essere raggiunte dalla rete viaria e avere da 10 alle 100 case. Non poco caos ha creato nella fase di costruzione della graduatoria l'adeguamento al PAI.

Tutto è stato molto faticoso in quegli anni, tra tanto disprezzo per quelle due misure. Gli interventi finanziati dal bando regionale del Piemonte - unico del genere in Italia - hanno riguardato la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della borgata (rete fognaria, idrica), interramento e potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche), rete di distribuzione del riscaldamento, il rifacimento degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna). Ma anche la realizzazione e il potenziamento di biblioteche e laboratori linguistici e di lettura, laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e musicali, laboratori informatici e multimediali, laboratori finalizzati alla diffusione delle conoscenze scientifiche ed ambientali, laboratori ed impianti per attività ludico‐sportive e psicomotorie. Uncem aveva chiesto, ma non ottenne, che la misura finanziasse strutture produttive, per l'economia e la socialità dei luoghi.



Uncem aveva anche elaborato un documento di sintesi con tutti i progetti delle borgate. Un dossier con un quadro sinottico unico. Paese per Paese. Di tutto il Piemonte. Una mole decisiva di dati.

Eccolo: https://uncem.piemonte.it/wp-content/uploads/2025/06/UNCEM-borghi-montagna-Piemonte-gen2020-rid.pdf



"Questo bando rivolto agli Enti locali delle aree montane piemontese - affermava nell'agosto 2018 Lido Riba - si unisce agli interventi che i privati hanno avviato, utilizzando bonus ristrutturazioni ed ecobonus per il restauro di edifici privati. E si aggiunge anche ai tanti interventi finanziati dalla Regione sempre con risorse del Psr e dai Gruppi di Azione locale per la creazione di nuove imprese agricole, artigianali, turistico-ricettive. C'è un importante fermento che registriamo con favore e supportiamo con il sistema delle Unioni montane. Agiremo affinché sul bando borgate presentato ieri si possano aggiungere altre risorse nel 2019."

"Oggi le Unioni montane sono particolarmente soddisfatte, e così Uncem, per il lavoro fatto su questo bando dall'Assessore Valmaggia e dal Settore Montagna guidato da Franco Ferraresi, con Marco Godino, Paolo Caligaris e tutti i colleghi dell'ufficio. Siamo pronti a lavorare insieme per proseguire un'azione che ha messo in prima fila il Piemonte, guidando un percorso di futuro, nato qui che fa scuola in Italia", ha continuato Riba, sette anni fa. Il lavoro è proseguito. I cantieri stanno chiudendo. I nastri tagliati. Festa. Senza dimenticare la fatica per portare a casa quei milioni.



"A distanza di sette anni, quasi dieci da quando la misura è andata nel Comitato di sorveglianza, possiamo dire che come Uncem sia nel 2008 con la grande misura sui villaggi alpini da rigenerare - tra questi Chiappera, frazione di Acceglio, dove è nata Noah dopo 37 anni che nasceva nessuno - avevamo visto giusto", ripetono Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte.

"Pochi compresero la portata in quelle due tornate del PSR. Che non è solo agricoltura - affermano -. Da Valmaggia a Marco Gallo oggi c'è un grande impegno sulle borgate. Che non deve essere solo per il turismo, bensì per la vitalità, per i servizi, per la dinamica economica nuova, nuovi flussi come raccontiamo nel Rapporto Montagne Italia 2025. Attenzione però a non vedere le borgate, come ha invece fatto il PNRR con i paesi e con i Comuni (in modo scellerato), tutte contro tutte. È un forte rischio. Trovare le più belle, e le più brave, nella contrapposizione. Non può essere così. Le frazioni dei Comuni sono tutte importanti, tutte decisive. Dobbiamo dunque agire per farle lavorare insieme, affinché il successo dell'una, giovi al successo dell'altra. È un NOI che parte da chi le abita, chi le vive, chi non è residente e fa impresa, ci vive qualche mese l'anno, le sente propria, le valorizza, le esalta. Nel NOI. Una comunità viva, nuova, non solo di autoctoni. Abbiamo bisogno di rigenerarci partendo dalle nuove comunità, di fare esperienze di comunione. I lavori in corso finanziati dal PSR siano generatori non solo di un po' di porfido o cemento o fontane o spazi vuoti. Siamo capaci di portare vite, economie, nuovi nati, nuove imprese. Su questo dobbiamo lavorare. Anche in vista del prossimo PSR".



Proprio sul prossimo PSR o "fondo unico" come sarà dal 2028, Uncem vede necessario un piano europeo per le aree montane, una rigenerazione che incontri altri Stati UE oltre l'Italia, che interessi le montagne, le zone rurali con una Agenda che non sia solo agricoltura o turismo. Deve essere territorio, comunità, montagna che vive.