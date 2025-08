Vinse il concorso pubblico per anestesista rianimatrice, ma non avrebbe avuto il titolo di specializzazione: denunciata

Nel dicembre 2024 aveva presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza, anestesia e rianimazione o chirurgia generale e, rientrante in graduatoria, era stata assunta a tempo indeterminato presso l’Asl Cn 1.

Nel luglio appena trascorso, però, è stata licenziata. Il motivo? Avrebbe attestato falsamente (con un’auto dichiarazione) di essere in possesso del titolo di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva del dolore.

Questa l’accusa mossa dalla Asl Cn1 ad una ex dipendente che, in primavera, dopo aver vinto il concorso pubblico, ottenne il contratto a tempo indeterminato come anestesista rianimatrice.

A seguito dei consueti controlli operati dall’azienda sanitaria, però, l’università dove la dottoressa si sarebbe laureata, ha fatto sapere che, in realtà, la donna sarebbe stata sì iscritta alla loro scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dall’anno 2011/2012, ma che mai avrebbe conseguito il titolo, che rappresenta una condizione imprescindibile per poter instaurare il rapporto di lavoro.

Denunciata alla Procura della Repubblica di Cuneo, l’Asl Cn 1, interpellata dal nostro giornale, ha ritenuto di non commentare la vicenda.