Grande partecipazione al Santuario di Valmala per la festa della Madonna della Misericordia

Si è svolta ieri, martedì 5 agosto, al Santuario di Valmala la solennità dell’anniversario delle apparizioni e la festa della Madonna della Misericordia.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, giunti a piedi, in auto e in pullman da Saluzzo, Dronero e da altre località della diocesi.

Fin dal primo mattino, alle 6,30, un gruppo di pellegrini è partito a piedi dal paese di Valmala per raggiungere il Santuario della valle Varaita, uno dei luoghi di culto mariani più significativi del Cuneese dove, secondo la tradizione, la Vergine apparve il 5 agosto 1834.

Il Santuario di Valmala in occasione dell’Anno Santo “Pellegrini di speranza” rimarrà chiesa giubilare della diocesi, fino alla chiusura del 13 ottobre.

Il momento centrale della giornata è stata la messa solenne delle 11, presieduta da monsignor Giuseppe Guerrini, vescovo emerito di Saluzzo, insieme al rettore del Santuario, don Federico Riba e alcuni sacerdoti della diocesi.

A seguire, si è svolta la processione in onore della Beata Vergine Maria, con la preghiera di affidamento a Maria, Madre della Misericordia.

Nel pomeriggio i fedeli si sono riuniti sotto il porticato della chiesa per la recita del rosario, seguita da una seconda celebrazione eucaristica. Alle 18 sono stati celebrati i Vespri, mentre la giornata si è conclusa alle 21 con l’adorazione eucaristica “Nel segno della Speranza” e la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione.

Il calendario delle celebrazioni proseguirà venerdì 15 agosto con la solennità dell’Assunzione di Maria: al mattino sono previste tre messe (alle 8 alle 9,30 e alle 11), quest’ultima seguita dalla processione in onore della Vergine.

Nel pomeriggio, alle 15,30 si reciterà il rosario, mentre alle 16 sarà celebrata la messa. In serata, alle 20,30, si terrà il rosario meditato e la tradizionale fiaccolata in onore della Beata Vergine Maria.

Domenica 31 agosto si celebrerà invece la Festa del Ringraziamento: alle 15 è prevista l’adorazione eucaristica insieme alle famiglie e per tutte le famiglie, seguita alle 16 dalla celebrazione della messa per amici e devoti del Santuario.

Durante il mese di settembre le celebrazioni seguiranno un orario ridotto: nei giorni festivi le sante messe si terranno alle 11 e alle ore 16, mentre nei feriali, dal 1° al 14 settembre, ci sarà una messa quotidiana alle ore 16.

A partire dal 15 settembre, invece, la messa feriale verrà celebrata soltanto il giovedì, sempre alle ore 16.

Domenica 14 settembre si terrà la Festa dell’Addolorata, in occasione della ricorrenza dell’Esaltazione della Santa Croce. Alle 15,30 ci sarà la preghiera per tutti gli ammalati, seguita alle 16 dalla messa con affidamento a Maria di tutti i malati e i sofferenti.