Interruzione energia elettrica ad Alba in zona Piana Biglini

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 14 agosto dalle ore 14.30 alle ore 18.00 in:
- Località Biglini 1, da 59ter a 63, 65bis, 69, da 69e a 73, ip, sn, telco;
- Località Biglini sn2, sn4, ip, sn a, sn, 16, 16ter, da 74f a 76, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 98/2;
- Località Biglini 16, da 58 a 70, da 74 a 74a, da 74c a 74e;
- Via Franco Garelli;
- Corso Unità d’Italia 103 e senza numero civico.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.