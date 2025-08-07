Saluzzo, addio a Delfina Ardusso, storica commerciante del “Paradiso delle sarte”

Lutto a Saluzzo per la morte di Delfina Ardusso in Martini; aveva 79 anni.

Figura molto conosciuta e stimata in città, Delfina è stata per decenni il volto cordiale e competente dello storico negozio di merceria “Il Paradiso delle sarte”, gestito insieme al marito Piero Martini.

Appassionata e profondamente esperta del mondo della sartoria e della merceria, Delfina era sempre pronta a consigliare con gentilezza e professionalità le numerose clienti e i clienti che frequentavano il negozio.

Il suo sorriso e i suoi consigli erano diventati un punto di riferimento per generazioni di saluzzesi.

Dopo il matrimonio con Piero, avvenuto nel 1966, Delfina lo aveva affiancato nell’attività, rilevata dalla famiglia Barge. Lo storico negozio si trovava sotto i portici di piazza Cavour, a pochi passi dalla Banca di Novara.

Per la passione e la dedizione dimostrate nel lavoro, Delfina e il marito avevano ricevuto vari riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di “Maestri del commercio”, un tributo al loro lungo e onorato impegno nel settore.

Nel 1992, il “Paradiso delle sarte” è stato trasferito in via Mazzini, in un locale più ampio e moderno, dove Delfina e Piero hanno continuato per qualche tempo a collaborare, affiancando i figli Fabrizio e Danilo, che ancora oggi portano avanti la tradizione di famiglia.

I familiari l’hanno voluta ricordare sul manifesto funebre con un passo della Bibbia tratto dalla seconda lettera a Timoteo, che ben sintetizza il suo percorso di vita: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede”.

Con il marito Piero lascia i figli Fabrizio con Karin, Danilo con Sabrina, i nipoti Mattia, Gabriele, Sara, Andrea, Giuseppe e Neva, i fratelli, la sorella, i cognati e le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 8 agosto alle 10,30 nella Cattedrale di Saluzzo, partendo dalla “Casa del Commiato Calosso - Demaria” in Via San Nicola, 23 a Saluzzo alle 10,15.

Dopo la funzione religiosa la salma sarà trasferita all’Ara crematoria di Bra per i riti di cremazione.