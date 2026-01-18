Ceva: si getta dal terzo piano, salvata dal 118 e dai Vigili di Fuoco

Un grave episodio si è verificato nel corso di questa notte: alle ore 2 circa, una ragazza minorenne si è buttata dal terzo piano di un'abitazione a Ceva.

Intervenuti tempestivamente sul posto gli operatori del 118 e la squadra dei Vigili del Fuoco di Ceva, che hanno lavorato in sinergia per riuscire a recuperare la giovane dalla tettoia a copertura di un garage sulla quale è atterrata, posizione che ha reso complicato il salvataggio.

Al momento non sono ancora note le dinamiche dell'incidente né le cause che hanno portato al gesto estremo.

La giovane, di cui non si conoscono al momento le condizioni dettagliate, è stata trasportata all'ospedale dal 118, in quanto l'elisoccorso non è riuscito ad alzarsi da terra a causa del meteo avverso.

La notizia in aggiornamento.