QUATTROZAMPE / A Castellar si cerca gatto Ferdinando di Villafranca Piemonte

Riceviamo a pubblichiamo:

"Scomparso Ferdinando in data 10/07 a Castellar (Saluzzo). Il gatto è di colore bianco e grigio, simile a un certosino. Ha una macchietta sull'occhio destro e risponde al nome di Ferdi.

Dopo la scomparsa non ci sono più stati avvistamenti.

Il gatto non conosce la zona in cui è stato smarrito, potrebbe essersi spostato anche di vari km. Sicuramente è spaventato e cerca un posto in cui nascondersi.

La sua casa è a Villafranca Piemonte (TO).

Si prega chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento di Ferdi, di contattare immediatamente Paolo Orlotti al numero 339 3141899.

Si ringrazia per la collaborazione e la condivisione di questa informazione. Ogni aiuto è prezioso per riportare Ferdi a casa."