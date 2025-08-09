Costigliole Saluzzo, conclusa la pulizia di rii e bealere per la sicurezza del territorio

Negli scorsi giorni si è conclusa a Costigliole Saluzzo un’importante opera di manutenzione e pulizia di rii e bealere, sia nelle zone collinari sia nell’area pre-collinare compresa tra il centro del paese e la frazione di Ceretto, in particolare lungo via Ceretto e via Bisognetta.

L’intervento, deliberato dalla Giunta comunale e seguito direttamente dall’assessore all’Agricoltura Ivo Sola, rientra in una strategia di prevenzione volta a ridurre i rischi idrogeologici, migliorando il deflusso delle acque e prevenendo possibili allagamenti in caso di forti piogge.

"La manutenzione regolare di corsi d’acqua e canali irrigui – sottolinea l'assessore Sola – è fondamentale non solo per la sicurezza idraulica, ma anche per preservare l’efficienza della rete irrigua a servizio delle nostre campagne e colline".

L’operazione ha coinvolto mezzi meccanici e personale specializzato, che hanno provveduto alla rimozione di vegetazione in eccesso, sedimenti e ostruzioni, restituendo così piena funzionalità ai canali.



