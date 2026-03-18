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Cronaca | 18 marzo 2026, 10:00

Auto e autocarro si scontrano sulla tangenziale di Bra: illese le persone a bordo

Il sinistro sulla carreggiata che da Roreto porta a Bandito. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Auto e autocarro si scontrano sulla tangenziale di Bra: illese le persone a bordo

Incidente verso le ore 8 di questa mattina sulla Tangenziale Roreto-Bra SS 702, sulla carreggiata che da Roreto porta a Bandito, all'altezza del distributore.

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Redazione

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