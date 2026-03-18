Incidente verso le ore 8 di questa mattina sulla Tangenziale Roreto-Bra SS 702, sulla carreggiata che da Roreto porta a Bandito, all'altezza del distributore.
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Politica
Cronaca | 18 marzo 2026, 10:00
Auto e autocarro si scontrano sulla tangenziale di Bra: illese le persone a bordo
Il sinistro sulla carreggiata che da Roreto porta a Bandito. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale
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