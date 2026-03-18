Camion si ribalta a San Lorenzo di Fossano: ferito il conducente

Incidente stradale nella serata di ieri, martedì 17 marzo, intorno alle 20.30 in frazione San Lorenzo di Fossano. Protagonista un autoarticolato che trasportava bottiglie d’acqua, caricate in precedenza presso lo stabilimento Sant’Anna di Vinadio.

Giunto nei pressi dell’abitato, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra di Fossano per la messa in sicurezza del veicolo, che perdeva gasolio dal serbatoio, e dell’area circostante.

L’autista, rimasto ferito in modo non grave, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza. Il traffico ha subito rallentamenti per alcuni minuti, per poi riprendere regolarmente.

Nella giornata di oggi si procederà al recupero e al riposizionamento su strada del camion incidentato, con l’ausilio di una gru apposita.