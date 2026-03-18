Scialpinista inglese cade e si frattura una gamba sul Monviso: individuato grazie all’allarme satellitare

I soccorsi hanno impegnato il servizio di emergenza di Azienda Zero, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e i Vigili del Fuoco con una squadra Saf partita da Cuneo e l'elicottero Drago partito da Torino

Sono in corso in questi minuti le operazioni di recupero di un 65enne di nazionalità inglese, parte di un gruppo di sette scialpinisti, fratturatosi una gamba in seguito a una caduta durante una traversata che stava impegnando il gruppo alle pendici della parete sud del Monviso.

Scattato alle 12.50 di oggi, mercoledì 18 marzo, tramite il sistema satellitare InReach di Garmin, l’allarme è passato dal centro di monitoraggio del produttore di dispositivi che ha sede a Montgomery, in Texas (Usa), alla Capitaneria di Porto italiana. Da qui è stato trasmesso alla Centro Operativo dei Vigili del Fuoco a Roma, che ha inviato sul posto una squadra Saf neve e ghiaccio partita dal Comando provinciale di Cuneo e l’elicottero Drago sollevatosi in volo da Torino.

Sul luogo dell’incidente, nei pressi del bivacco Boarelli, a 2.820 metri di altitudine, vicino al Lago Grande delle Forciolline, nel territorio di Pontechianale, è intanto diretto l’elicottero del servizio di emergenza di Azienda Zero, con a bordo sanitari tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Raggiunto via terra, per il sopraggiunto peggioramento delle condizioni meteo, il ferito ha ricevuto le prime cure e in questi minuti sono in corso le operazioni di trasporto a valle tramite toboga.