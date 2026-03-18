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Cronaca | 18 marzo 2026, 16:40

Perde i sensi dopo aver inalato i vapori provenienti dalla cisterna che stava lavando

A Villafalletto l'incidente sul lavoro che ha avuto per protagonista un autotrasportatore dopo la consegna di un carico di ossido di magnesio

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Stava provvedendo a lavare l’autocisterna con la quale aveva trasportato e da poco consegnato un carico di ossido di magnesio destinato a un’industria del posto quando improvvisamente ha perso i sensi, probabilmente dopo aver inalato vapori sprigionatisi dal recipiente.

E’ quanto accaduto nelle scorse ore a un autista, svenuto presso la stazione di servizio Eni posta lungo la circonvallazione Est di Villafalletto, sulla Strada Provinciale 25.

Immediatamente soccorso dai sanitari del Servizio di Emergenza di Azienda Zero e dai Vigili del Fuoco arrivati con una squadra da Saluzzo, l’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni tale da non destare particolare preoccupazione.

Redazione

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