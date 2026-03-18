Alla guida senza patente e documenti: pericoloso latitante arrestato dalla Guardia di Finanza

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio in Valle Tanaro, una pattuglia della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cuneo, in forza alla Tenenza di Ceva, è intervenuta per un controllo di un’auto che, procedendo a velocità sostenuta, aveva infranto diverse norme del Codice della Strada mettendo in pericolo gli altri utenti.

Dagli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle, è emerso che il soggetto, di nazionalità marocchina, guidava sprovvisto di patente e non era in possesso di alcun titolo valido per la permanenza sul territorio nazionale.

Lo stesso, come appurato dai finanzieri cebani, era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica di Asti, per gravi reati quali furto aggravato, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, attesa la definitività della Sentenza di condanna, il soggetto in argomento veniva segnalato per il reato di cui all’art. 10 – bis comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la casa Circondariale di Cuneo per l’espiazione della pena.

"L’operazione – rileva una nota diffusa dalla Guardia di Finanza – conferma il ruolo svolto dal Corpo, in piena sinergia con le altre forze di polizia che operano sul territorio della Granda, nel contrasto ai fenomeni criminali e alle condotte illecite che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica. La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Asti, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito ai sensi del D.Lgs. n. 188/2021".