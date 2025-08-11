Ferragosto in sella a Battifollo: bici e polenta per tutti

La Pro Loco di Battifollo organizza per il 14 agosto una serie di eventi che si concluderanno con la tradizionale polentata.

Si comincia già al mattino, in collaborazione con la ASD Mondolè Bike , con una giornata inclusiva in bicicletta con vari tipi di percorsi: ludico, itinerante o con gimkane, per Special bike e biciclette elettriche o muscolare.

Quest'ultima attività è dedicata a bambini/ragazzi/adulti e alle persone con disabilità motoria o psichica e a persone con difficoltà di deambulazione (anziani).

La special bike è una speciale bicicletta elettrica con carrozzina frontale incorporata ed estraibile dotata dei dispositivi di sicurezza (cinture e lacci) e guidata dall'accompagnatore che permette alla persona trasportata, senza fatica, la piena visione in movimento come se si andasse in bicicletta.

Al pomeriggio saranno effettuati tour con e-bike su strade sterrate e nei boschi limitrofi. Il tour è in base al livello tecnico del ciclista (livello base/intermedio).

Tutti gli accompagnatori sono certificati Regione Piemonte. Le attività della special bike e dei bambini (pedalate inclusive) che si svolgono al mattino sono

gratuite perchè finanziate con il contributo della Fondazione CRC.

Al pomeriggio, dalle ore 15:30, facile passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta delle api, merenda a base di prodotti tipici al termine.

Alle 17:00 storie di fiori, api e vita contadina con la fattoria didattica Bogion Cit, laboratorio per bambini e adulti alla scoperta della meraviglia dell'alveare e dell'agroecosistema.

Per informazioni: https://www.facebook.com/ivoboggione / https://sites.google.com/view/bogioncit/home?authuser=0&fbclid=IwY2xjawMGhudleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA5NUMxSUlUcVdtSUtqQVFqAR7Wtmoji8S4ME8C94V8-60p4izYeLgSQJ1QyIuUv0P-KhOEtdVdMOn21ZWfCQ_aem_Yb1cp8SKY-MdyX-K3A5acg

I festeggiamenti si concluderanno con la tradizionale polentata, nel quale per i più piccoli, sarà presente il trucca-bimbi.

La Pro Loco si augura e augura a tutti buon ferragosto, ringraziando i propri volontari e tutti i partecipanti alle manifestazioni.

