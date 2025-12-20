Natale in Coro: stasera il tradizionale concerto a Demonte

Come da tradizione, ritorna stasera il gran Concerto di Natale a Demonte, organizzato dalla Corale Valle Stura, con la collaborazione della Parrocchia e del Comune di Demonte.

Questo appuntamento apre ogni anno le feste natalizie del paese e di tutta la valle, arricchite dalla presenza delle diverse realtà musicali della zona: quest'anno gli ospiti speciali saranno gli amici del coro "La Ciastella".

"Un'atmosfera a lume di candela accompagnerà l'armonia dei canti e l'amore del Natale: la vera Luce di Gesù che nasce, simbolo di speranza, salvezza e guida spirituale che squarcia le tenebre, illuminando la vita degli uomini e portando una nuova gioia", affermano gli organizzatori.

L'appuntamento è quindi per stasera alle ore 20.30 presso la chiesa di San Donato in Demonte.