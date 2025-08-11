A Farigliano la proiezione del film di Remo Schellinno "Il tempo tra le mani"

Giovedì 14 agosto ore 21,00 si terrà la proiezione in frazione Naviante - Farigliano del film di Remo Schellino IL TEMPO TRA LE MANI.



Di seguito la sinossi della pellicola.

"Un paese non è soltanto case e strade.

Se fosse così, basterebbe un nulla per cancellarlo della memoria.

Un paese è la sua gente: quella che racconta e quella che ascolta,

quella che è viva e quella che è morta.

Un paese è la speranza che non tutto vada perduto,

che qualcosa rimanga,

che il filo della memoria non venga spezzato.

Basta una fotografia e il fuoco si riaccende".

Il concetto di fotografia è scrivere con la luce. La fotografia è un utile strumento per ri-vedere tanto la realtà esterna quanto quella interna. Inquadrare significa letteralmente mettere in cornice, ma soprattutto nella cornice mentale che deve racchiudere e comunicare il significato dell’immagine che si vuole ottenere. . Questo è il vero significato di quella che chiamiamo comunemente una fotografia. Un modo per fermare in un istante il tempo che nel trascorre degli anni evoca un ricordo, fa affiorare alla nostra mente un momento vissuto, un luogo, un ritaglio di buona malinconia. Un fotografo deve essere un artista ma anche semplicemente un buon “artigiano”. Un artigiano della fotografia, qual era Gino Voena che seppe, per trent’anni, raccontare la vita di tutti i giorni della Bassa Langa. Una maniera di vivere, di entrare in relazione con la quotidianità, di guardare cercando di vedere, di capire. Un grande lavoro, un diario da lasciare in eredità.