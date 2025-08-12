Saluzzo, erbacce alte e incuria all’ingresso delle Scuole Medie

Alcuni nonni che portano i loro nipotini ai Giardini della Rosa Bianca di Saluzzo ci hanno fatto notare la brutta immagine che si presenta all’ingresso delle scuole medie: erbacce alte, trasandatezza e incuria.

Un’immagine che contrasta col bel colore tortora col quale è stato ritinteggiato l’edificio dopo il restyling e il nuovo, attiguo campo di basket all’aperto.

È pur vero che le scuole adesso sono chiuse, ma lo spettacolo offerto non è bello, considerano i pensionati, sempre particolarmente attenti a questi aspetti.

Forse tutti i torti non li hanno: ci vorrebbe davvero poco per rendere l’ingresso delle scuole gradevole con un paio di aiuole (curate) e qualche siepe e, per intanto, dare un taglio a quelle erbacce che tra poco raggiungeranno il metro di altezza.