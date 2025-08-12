Ferragosto in musica a Casteldelfino con la Banda di Villafalletto

Dopo essersi esibiti nella mattina di domenica 20 luglio nel paese dell’Alta Valle Variata, la Banda di Villafalletto, guidata dal maestro Claudio Boglio, tornerà a Casteldelfino venerdì 15 agosto per esibirsi all’anfiteatro cittadino con il suo ormai classico “Concerto di Ferragosto a Quota 1300”.

Metà agosto è sinonimo di musica per la Banda “Conte Corrado Falletti”: da moltissimi anni si esibisce in Valle Varaita, a Casteldelfino, poi a Sampeyre, per tornare di nuovo a Casteldelfino, con un concerto che regala sempre spettacolo. La settimana di Ferragosto sarà piena di eventi per la banda villafallettese: giovedì sera si esibirà a Tarantasca, venerdì mattina a Brondello e nel pomeriggio a Casteldelfino. Il concerto si modulerà in due tempi, con una grande varietà di sezioni strumentali posizionate sul palco. Il programma sarà un mix di generi, con musiche di ogni tipo, da brani tradizionali a brani più moderni. Il pubblico potrà ascoltare Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, il Nabucco, il Bolero e l'Aida, ma anche canzoni come La Bella del Cadore, Samarcanda, Tranta Sold e Piemontesina.

"Il concerto di Ferragosto è per la nostra banda un evento molto importante, poiché per una piccola realtà come la nostra, si presenta ogni anno come una sfida. Quando bisogna esibirsi in pubblico, dietro alle quinte c’è un grande lavoro da fare per tutti noi, molto intenso, seppur interessante e stimolante, anche per migliorarci e per fare esperienza con dei brani nuovi", dichiara il maestro Boglio.

Parlando del ruolo della banda nel paese, Boglio evidenzia il valore sociale e l’impegno richiesto dalla musica: “Non siamo dei professionisti, ma la nostra piccola grande realtà di paese costituisce un importante valore sociale, poiché cerchiamo di avvicinare i giovani alla musica. La musica è una disciplina e in quanto tale richiede impegno e costanza nel tempo: nessuno può improvvisarsi musicista, per suonare bene servono anni di studio e, anche quando si arriva a un ottimo livello, non si smette mai di suonare, studiare e imparare".

"La nostra banda è composta in gran parte da giovani e i concerti ci danno degli stimoli importanti per migliorarci continuamente. La musica, o come piace definirla a me 'l’arte del suono', non è solo saper mettere in fila delle note, ma riuscire a trasmettere delle emozioni e delle sensazioni al nostro pubblico e questo è molto importante.

Sicuramente devo ringraziare il dottor Domenico Amorisco, sindaco di Casteldelfino, che ha sempre creduto nella nostra banda, proponendoci eventi musicali da moltissimi anni. Fondamentale nella nostra banda è anche il nostro presidente Dario Alladio, che, oltre a essere parte integrante della banda come musicista, ci fornisce un palco per i nostri concerti. Questa struttura è assai importante per noi, sia dal punto di vista visivo, dato che porta il pubblico a poter vedere meglio tutti i componenti della banda, ma anche e soprattutto dal punto di vista sonoro: il suono prosegue in avanti, ed essendo i musici disposti su più livelli, le sonorità dei diversi strumenti riesce a proseguire per una distanza maggiore. Un ringraziamento va anche a tutti i ragazzi che montano questo palco per ogni nostro concerto. E poi ci sono i musici, tutti i giovanissimi, i ragazzi e i vari componenti di ogni sezione musicale, che si impegnano continuamente", conclude il maestro.

